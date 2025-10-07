Sporen seznam top 50 premier league, Beckham šele 20.; bo Šeško kdaj na njem?

Ameriška revija Sports Illustrated vse več pozornosti namenja nogometu. Vse več evropskih klubov je v ameriških rokah, ZDA bodo tudi osrednje gostiteljice prihodnjega svetovnega prvenstva. Američanom je kajpak najbližje angleška liga, v kateri sta letos tudi slovenska reprezentanta Benjamin Šeško in Jaka Bijol.

Šeško, ki ga ta konec tedna čakata tekmi s Kosovom in Švico v kvalifikacijah za SP, je zadel na zadnjih dveh tekmah Manchester Uniteda in morda vpisal kandidaturo, da bi nekega dne lahko postal eden od najboljših igralcev premier league.

Cristiano Ronaldo je imel dve obdobji pri Manchester Unitedu. FOTO: David Klein/Reuters

Sports Illustrated je izbral top 50 nogometašev, ki so zaznamovali 33 let tekmovanja. Angležem morda ne bo najbolj všeč, da so na prvih desetih mestih le štirje, ki so nosili dres reprezentance treh levov. Na prvo mesto so strokovnjaki SI postavili Francoza Thierryja Henryja, ki je blestel za Arsenal na začetku tisočletja in »topničarjem« prinesel zadnja dva naslova prvaka (2002, 2004).

Wayne Rooney je bil najboljši strelec Manchester Uniteda. FOTO: Paul Ellis/AFP

Na drugem mestu je Portugalec Cristiano Ronaldo (Manchester United), ki je rdečim vragom prinesel tri naslove ter osvojil tako zlato žogo kot zlati čevelj (2008). Tretji je njegov soigralec Wayne Rooney, ki je na 491 tekmah dosegel 208 golov in osvojil pet naslovov. Še bolj učinkovit je bil v dresih Blackburna in Newcastla Alan Shearer (441 tekem, 260 golov), ki mu pripada četrto mesto.

Na Old Traffordu še vedno častijo Erica Cantonaja. FOTO: Lee Smith/Reuters

Peti je prvi še aktivni nogometaš, Belgijec Kevin de Bruyne je Manchester City dvignil na vrh in pod vodstvom Pepa Guardiole osvojil šest lovorik, letos pa se je preselil v Napoli. Šesti je Liverpoolov »egiptovski kralj« Mohamed Salah, ki še ni končal s tresenjem mrež na otoku.

Dennis Bergkamp je tresel mreže za Arsenal. FOTO: Action Images

Na sedmem mestu najdemo legendo Manchester Uniteda, zdaj znanega »pundita«, Irca Roya Keana, na osmem Franka Lamparda iz zlate dobe Chelseaja. Ker ni osvojil niti ene lovorike s Tottenhamom, je šele na devetem mestu Harry Kane, ki zdaj blesti v Bayernu. Deseterico zaokroža legendarni francoski »enfant terrible« Eric Cantona, s katerim se je leta 1992 začel veliki vzpon tako Manchester Uniteda kot premier league.

Alan Shearer je bil junak Newcastla. FOTO: Odd Andersen/AFP

Do 20. mesta sledijo John Terry, Paul Scholes, Ryan Giggs, Steven Gerrard, Sergio Agüero, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Virgil van Dijk, David Silva in David Beckham. Vsekakor je ocena precej subjektivna. Marsikdo bi pričakoval Gerrarda in Beckhama med 10, pa Ria Ferdinanda (25. mesto), Petra Schmeichla (26.), Didierja Drogbaja (30.), Tonyja Adamsa (31.), Gianfranco Zolo (32.), Robbieja Fowlerja (39.), Ruuda van Nistelrooya (41.) precej višje ... Erling Haaland je že na 24. mestu, na 50. najdemo Liverpoolovega škotskega branilca Andyja Robertsona. Bi si lahko Šeško nekega dne znašel na takšnem seznamu?