    Nogomet

    Sporen seznam top 50 premier league, Beckham šele 20.; bo Šeško kdaj na njem?

    Ameriški Sports Illustrated je med najboljšo deseterico v zgodovini premier league uvrstil le štiri Angleže. Cristiano Ronaldo previsoko? Kje je Steven Gerrard?
    Thierry Henry je po izboru SI najbolj zaznamoval angleško ligo od leta 1992. FOTO: Glyn Kirk/AFP
    Thierry Henry je po izboru SI najbolj zaznamoval angleško ligo od leta 1992. FOTO: Glyn Kirk/AFP
    Peter Zalokar
    7. 10. 2025 | 14:52
    7. 10. 2025 | 15:07
    3:30
    Ameriška revija Sports Illustrated vse več pozornosti namenja nogometu. Vse več evropskih klubov je v ameriških rokah, ZDA bodo tudi osrednje gostiteljice prihodnjega svetovnega prvenstva. Američanom je kajpak najbližje angleška liga, v kateri sta letos tudi slovenska reprezentanta Benjamin Šeško in Jaka Bijol.

    Lahko Šeško po slabem začetku postane igralec tedna?

    Šeško, ki ga ta konec tedna čakata tekmi s Kosovom in Švico v kvalifikacijah za SP, je zadel na zadnjih dveh tekmah Manchester Uniteda in morda vpisal kandidaturo, da bi nekega dne lahko postal eden od najboljših igralcev premier league.

    Kekovi razlogi za smeh: Oblak igralec tekme, Šeško je vroč

    Cristiano Ronaldo je imel dve obdobji pri Manchester Unitedu. FOTO: David Klein/Reuters
    Cristiano Ronaldo je imel dve obdobji pri Manchester Unitedu. FOTO: David Klein/Reuters

    Sports Illustrated je izbral top 50 nogometašev, ki so zaznamovali 33 let tekmovanja. Angležem morda ne bo najbolj všeč, da so na prvih desetih mestih le štirje, ki so nosili dres reprezentance treh levov. Na prvo mesto so strokovnjaki SI postavili Francoza Thierryja Henryja, ki je blestel za Arsenal na začetku tisočletja in »topničarjem« prinesel zadnja dva naslova prvaka (2002, 2004).

    Steber obrambe na Brdu: Upam, da me v Angliji ne poslušajo

    Wayne Rooney je bil najboljši strelec Manchester Uniteda. FOTO: Paul Ellis/AFP
    Wayne Rooney je bil najboljši strelec Manchester Uniteda. FOTO: Paul Ellis/AFP

    Na drugem mestu je Portugalec Cristiano Ronaldo (Manchester United), ki je rdečim vragom prinesel tri naslove ter osvojil tako zlato žogo kot zlati čevelj (2008). Tretji je njegov soigralec Wayne Rooney, ki je na 491 tekmah dosegel 208 golov in osvojil pet naslovov. Še bolj učinkovit je bil v dresih Blackburna in Newcastla Alan Shearer (441 tekem, 260 golov), ki mu pripada četrto mesto.

    Na Old Traffordu še vedno častijo Erica Cantonaja. FOTO: Lee Smith/Reuters
    Na Old Traffordu še vedno častijo Erica Cantonaja. FOTO: Lee Smith/Reuters

    Peti je prvi še aktivni nogometaš, Belgijec Kevin de Bruyne je Manchester City dvignil na vrh in pod vodstvom Pepa Guardiole osvojil šest lovorik, letos pa se je preselil v Napoli. Šesti je Liverpoolov »egiptovski kralj« Mohamed Salah, ki še ni končal s tresenjem mrež na otoku.

    Dennis Bergkamp je tresel mreže za Arsenal. FOTO: Action Images
    Dennis Bergkamp je tresel mreže za Arsenal. FOTO: Action Images

    Na sedmem mestu najdemo legendo Manchester Uniteda, zdaj znanega »pundita«, Irca Roya Keana, na osmem Franka Lamparda iz zlate dobe Chelseaja. Ker ni osvojil niti ene lovorike s Tottenhamom, je šele na devetem mestu Harry Kane, ki zdaj blesti v Bayernu. Deseterico zaokroža legendarni francoski »enfant terrible« Eric Cantona, s katerim se je leta 1992 začel veliki vzpon tako Manchester Uniteda kot premier league.

    Alan Shearer je bil junak Newcastla. FOTO: Odd Andersen/AFP
    Alan Shearer je bil junak Newcastla. FOTO: Odd Andersen/AFP

    Do 20. mesta sledijo John Terry, Paul Scholes, Ryan Giggs, Steven Gerrard, Sergio Agüero, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Virgil van Dijk, David Silva in David Beckham. Vsekakor je ocena precej subjektivna. Marsikdo bi pričakoval Gerrarda in Beckhama med 10, pa Ria Ferdinanda (25. mesto), Petra Schmeichla (26.), Didierja Drogbaja (30.), Tonyja Adamsa (31.), Gianfranco Zolo (32.), Robbieja Fowlerja (39.), Ruuda van Nistelrooya (41.) precej višje ... Erling Haaland je že na 24. mestu, na 50. najdemo Liverpoolovega škotskega branilca Andyja Robertsona. Bi si lahko Šeško nekega dne znašel na takšnem seznamu?

    Steven Gerrard je bil vso kariero pri Liverpoolu. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters
    Steven Gerrard je bil vso kariero pri Liverpoolu. FOTO: Jason Cairnduff/Reuters

