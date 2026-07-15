Anglija proti Argentini: dvoboj, ki presega nogomet

Anglija – Argentina? Obstajajo prestiži med posameznimi reprezentancami. Ta pa je eden tistih, ki je zaradi svoje medsebojne zgodovine velikih nogometnih predstav in za povrh še političnega ozadja prav poseben. In ob katerem se bodo močno nakremžili predvsem številni privrženci angleške nogometne reprezentance. Kajti preteklost svetovnih prvenstev jim prav v dvobojih z Argentino prinaša slabe spomine, še zlasti ob dogodkih v Mehiki 1986 ter dvanajst let pozneje v Franciji. Zato so zdaj na Otoku trdno odločeni prekiniti tradicijo, izločiti branilce lovorike iz Katarja ter se po 60 letih uvrstiti v finale. Toda argentinska nogometna reprezentanca ni močna le v neposrednih dvobojih z Anglijo: ko gre za polfinale svetovnega prvenstva, ta velika južnoameriška ekipa sploh ne pozna poraza! Na ...