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PREMIUM   D+   |   Nogomet

Anglija proti Argentini: dvoboj, ki presega nogomet

Drevi ob 21. uri v Atlanti polfinalni spektakel med Anglijo in Argentino. Tradicija po okusu južnoameriške velesile.
Osrednja zvezdnika reprezentanc, ki se bosta drevi pomerili za finalni vizum, sta Lionel Messi in Harry Kane. FOTO: Paul Ellis/AFP
Galerija
Osrednja zvezdnika reprezentanc, ki se bosta drevi pomerili za finalni vizum, sta Lionel Messi in Harry Kane. FOTO: Paul Ellis/AFP
15. 7. 2026 | 05:00
5:40
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Anglija – Argentina? Obstajajo prestiži med posameznimi reprezentancami. Ta pa je eden tistih, ki je zaradi svoje medsebojne zgodovine velikih nogometnih predstav in za povrh še političnega ozadja prav poseben. In ob katerem se bodo močno nakremžili predvsem številni privrženci angleške nogometne reprezentance. Kajti preteklost svetovnih prvenstev jim prav v dvobojih z Argentino prinaša slabe spomine, še zlasti ob dogodkih v Mehiki 1986 ter dvanajst let pozneje v Franciji. Zato so zdaj na Otoku trdno odločeni prekiniti tradicijo, izločiti branilce lovorike iz Katarja ter se po 60 letih uvrstiti v finale. Toda argentinska nogometna reprezentanca ni močna le v neposrednih dvobojih z Anglijo: ko gre za polfinale svetovnega prvenstva, ta velika južnoameriška ekipa sploh ne pozna poraza! Na ...

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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