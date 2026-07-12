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Nogomet

Anglija še četrtič v polfinalu, veliki junak je bil Jude Bellingham

V četrtfinalnem dvoboju na svetovnem prvenstvu so angleški nogometaši po podaljšku z 2:1 premagali Norveško. Realov zvezdnik je zabil oba gola.
Jude Bellingham (desno), Harry Kane in John Stones so se veselili FOTO: Roberto Schmidt/AFP
Galerija
Jude Bellingham (desno), Harry Kane in John Stones so se veselili FOTO: Roberto Schmidt/AFP
Š. R., STA
12. 7. 2026 | 07:03
12. 7. 2026 | 07:27
5:29
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Angleška nogometna reprezentanca je v četrtfinalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi po podaljšku premagala Norveško z 2:1 (1:1, 1:1). Oba zadetka za Anglijo je dosegel Jude Bellingham, drugega v tretji minuti podaljška. V polfinalu se bo Anglija pomerila z zmagovalcem zadnjega četrtfinala med Argentino in Švico, ki bo danes ob 3. uri.

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Vse za denar, tudi kosi igrišča so naprodaj

Anglija ohranja upanje, da bi lahko po 60 letih znova osvojila naslov svetovnih prvakov. Najbolj zaslužen zato pa je Jude Bellingham, ki je v Miamiju za Anglijo zadel ob koncu prvega polčasa in nato ob v tretji minuti podaljška. S slednjim je pokopal upe moštva s severa Evrope, ki turnir zapušča kot eno najprijetnejših presenečenj.

Norveška je sicer v 36. minuti zasluženo povedla, ko je mojstrsko zadel Andreas Schjelderup. A Bellingham je še pred polčasom izenačil.

Tudi v drugem polčasu je imela Norveška nekoliko več od igre, večkrat poskušala s streli proti vratom Jordana Pickforda, a ni našla poti do gola. V 55. minuti je po kotu sicer zatresla mrežo, a je gol sodnik Clement Turpin gol razveljavljil zaradi prekrška v napadu.

V podaljšku pa je svoj šesti gol na prvenstvu dosegel Bellingham, ko je po neodločnem posredovanju Orjana Nylanda bil prvi pri odbiti žogi.

Ob visokih temperaturah v Miamiju, kjer so ob začetku tekme namerili 34 stopinj Celzija, občutek vročine pa je bil ob visoki vlagi še višji, sta se reprezentanci sicer lotili tekmi taktično. V uvodnih 20 minuta tako nista sprožili niti enega strela na gol, Anglija pa je želela predvsem nadzirati posest žoge.

A po prvem odmoru za osvežitev se je tekma povsem razživela. Prvi so v 29. minuti zapretili Angleži, ki so po prekršku na robu kazenskega prostora izvajali prosti strel, Harry Kane pa je močan strel poslal čez vrata.

Sledil je pritisk Norveške. V 35. je prvič do strela prišel norveški golgeter Erling Haaland, ki pa z glavo ni mogel ukaniti Pickforda. Že minuto kasneje pa je Norveška povedla. Žogo je na sredini igrišča izgubil Kane, Martin Ødegard je hitro našel Schjelderupa, jokerja zmage nad Brazilijo, ki je z leve strani streljal neposredno na vrata in po odboju od vratnice zatresel mrežo.

Andreas Schjelderup je z imenitnimns trelom popeljal Norveško dov odstva. FOTO: Paul Childs/Reuters
Andreas Schjelderup je z imenitnimns trelom popeljal Norveško dov odstva. FOTO: Paul Childs/Reuters

Norvežani so v naslednjih minutah imeli popolno prevlado, Alexander Sørloth se je dvakrat znašel v protinapadu, v 39. minuti je streljal preko vrat, nekaj minut kasneje pa bi lahko našel Haalanda, a se je, obkrožen z igralci Anglije, raje odločil za neposrečen strel.

Proti toku igre je v sodnikovem dodatku izid poravnal 23-letni dragulj angleške nogometne reprezentance. Po levem boku je prodrl Anthony Gordon, ki je na robu kazenskega prostora našel Bellingham, ta pa je po dveh korakih sprožil močan strel mimo Nylanda.

Angleži bi nato skoraj prišli do vodstva še pred piskom za polčas, ko sta na robu kazenskega prostora sodelovala Bellingham in Kane, a je bil slednji v prepovedanem položaju, tako da njegov sicer uspešen strel ni obveljal.

Drugi polčas se je začel v podobnem slogu, kot je potekalo zadnjih 20 minut prvega polčasa. Angleži so imeli v 47. minuti prosti strel s približno 20 metrov, ki ga Eberechi Eze ni dobro izkorstil, na drugi strani igrišča pa se je le nekaj trenutkov kasneje protinapad zaključil Sørloth, njegov strel pa je prek vrat poslal Pickford.

Halland je minuto kasneje znova neuspešno poskusil z glavo. Bil je tudi v središču pozornosti ob razveljavljenem golu Norveške, saj je pred podajo iz kota odrinil branilca. Zaradi tega je Turpin pregledal posnetek akcije in dosodil prekršek v napadu.

Vikingi so še naprej napadali vrata Pickforda. V 85. minuti je bil najbližje golu Antonio Nusa, ki je streljal s podobnega mesta kot Schjelderup v prvem polčasu, a je angleški vratar žogo odbil.

Za Anglijo je pred koncem rednega dela nevarno prodrl Saka, blizu pa je bil tudi Spence po slabem posredovanju Nylanda. Ta pa je naredil še večjo napako v podaljšku, ko je po strelu Morgana Rogersa z roba kazenskega prostora skušal ujeti žogo, a jo ob tem izpustil ter omogočil Bellinghamu, da jo je pospravil v mrežo.

Norveška se je po velikem šoku sprva težko zbrala in je dovolila še nekaj nevarnih akcij Angležov, ki so po prodoru Djeda Spenca skoraj prišli do najstrožje kazni. To je Turpin sprva dosodil, po pregledu posnetka pa se je premislil.

V nadaljevanju pa so se Norvežani vendarle zbrali in pritisnili za izenačenje, vendar so bili njihovi napadi jalovi.

Anglija bo v sredo ob 21. uri po slovenskem času v Atlanti nastopila v svojem četrtem polfinalu SP, prvem po letu 2018.

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Jude BellinghamSP 2026svetovno prvenstvo v nogometuAnglijaNorveška

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