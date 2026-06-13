Angleško reprezentanco obiskali nepridipravi

Angleška nogometna reprezentanca na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi velja za enega favoritov za naslov. A v pripravah na prve nastope jim je načrte malce pokvarila domnevna kraja opreme.

Angleži so pred prihodom v svojo bazo v Kansas City med drugim ostali brez žog in nogometnih čevljev, ki so jih nepridipravi ukradli iz vozila, namenjenega v trening center Swope Soccer Village.

Angleška zveza je potrdila incident, a zaradi preiskave ni razkrila podrobnosti. »Preiskujemo možno krajo opreme iz vozila, ki je danes prispelo v Kansas City brez nekaterih predmetov,« so za Daily Mail pojasnili pri policijski upravi v Kansas Cityju v zvezni državi Missouri. BBC je poročal o tem, da je policija v zvezi z incidentom prijela dve osebi.

Angleška izbrana vrsta bo pod vodstvom Thomasa Tuchla predvidoma danes opravila prvi trening v Swope Soccer Villageu. Angleže sicer prva tekma na SP čaka v sredo v Dallasu proti Hrvaški, v skupini L bodo pozneje igrali še proti Gani in Panami.