Huligani, pa kaj še? Angleški policisti zdesetkani v ZDA

Britanska policija bo na svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA zaradi pomanjkanja ameriškega financiranja poslala le tri policiste kot »kulturne tolmače«, je sporočila britanska policija. Za primerjavo, na evropsko prvenstvo 2024 v Nemčiji je odšlo 40 policistov, pri čemer so stroške krili gostitelji, je povedal Mark Roberts, vodja enote za varovanje nogometnih prireditev.

»ZDA tokrat ne financirajo mobilnih potovalnih delegacij,« je Roberts povedal novinarjem o turnirju prihodnji mesec, na katerem bosta Anglija in Škotska svoje prve tri tekme skupinskega dela odigrali v ZDA. Obe reprezentanci imata zelo številčno navijaško bazo, angleški navijači pa imajo za sabo tudi zgodovino huliganstva, čeprav bodo mnoge zaradi zelo visokih stroškov verjetno odvrnili od udeležbe na tem turnirju, ki ga soorganizirajo ZDA, Kanada in Mehika.

»Naši navijači se na svetovnih prvenstvih vedejo zelo zgledno ... ne pričakujem težav, a jasno je, da si želimo biti prisotni in se vključiti, če bomo zaznali, da se razmere zapletajo,« je dodal Roberts in poudaril, da ne kritizira ameriške odločitve in da ni nobenega nasprotovanja britanski napotitvi.

Harry Maguire ne gre na SP.

Maguire šokiran Harry Maguire, soigralec Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu, je prek spletnih omrežil sporočil, da ga selektor angleške reprezentance Nemec Thomas Tuchel ni uvrstil med potnike za svetovno prvenstvo. Zaradi tega je branilec, ki ima že 66 nastopov za reprezentanco, šokiran in razočaran. »Bil sem prepričan, da bi lahko to poletje odigral pomembno vlogo za svojo državo po sezoni, ki sem jo imel. Odločitev me je šokirala in pretresla. Skozi vsa leta nisem imel ničesar raje kot obleči ta dres in predstavljati svojo državo. Igralcem želim vse najboljše,« je na družbenih omrežjih zapisal 33-letni nogometaš, ki je bil marca še del reprezentance treh levov.

Tiskovni predstavnik Bele hiše Davis Ingle je dejal, da je predsednik Donald Trump »osredotočen na to, da bo to ne samo neverjetna izkušnja za vse navijače in obiskovalce, temveč tudi najvarnejše in najbolj zavarovano prvenstvo v zgodovini«. Dva dodatna britanska policista bosta sodelovala z ameriškimi oblastmi v Mednarodnem centru za policijsko sodelovanje s sedežem v Washingtonu. »Večina drugih evropskih držav si preprosto ne prizadeva poslati policistov na turnir,« je še povedal Roberts.

Čeprav Združeno kraljestvo in ZDA delita jezik in zgodovinske korenine, bodo britanski policisti, ki bodo spremljali navijače, delovali kot »kulturni tolmači« ter pomagali ameriškim kolegom. »Pogosto bomo lokalni policiji govorili: ‘To ni problem’,« je dejal Roberts. »Navijači so lahko glasni, lahko so hrupni, jasno je, da si bodo morda privoščili kakšno pijačo, a mi bomo pogosto poskušali ljudi pomiriti in pojasniti: ‘To ni problem, to ni napoved nereda’.«