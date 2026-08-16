Arsenal pokazal moč, City brez Pepa izgubljen

Nogometaši Arsenala so novo sezono odprli z zmago v angleškem superpokalu. Kot zmagovalci državnega prvenstva v minuli sezoni so v Cardiffu premagali aktualne prvake pokala angleške nogometne zveze (pokal FA) Manchester City s 3:0 (2:0).

Za Arsenal je to 18. naslov v tekmovanju, ki ga Angleži imenujejo tudi FA Community Shield. Prvi po letu 2023 in osmi v tem stoletju. Manchester City ostaja pri sedmih superpokalnih lovorikah, rekorder po številu naslovov pa je Manchester United z 21 naslovi.

Londončani so zasluženo prišli do zmage. Prvi zadetek so zabili že po 24 sekundah igre, po prvi tretjini tekme so imeli prednost 2:0, vprašanje zmagovalca pa so dokončno rešili na začetku drugega polčasa. Prvi gol je dosegel Riccardo Calafiori, drugega Kai Havertz, na 3:0 pa je povišal Martin Odegaard.

Erling Haaland se ni naigral. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Manchester City se brez dolgoletnega trenerja Pepa Guardiole ni znašel, njegovega naslednika Enza Maresco čaka težko delo.

Angleško prvenstvo se bo začelo 21. avgusta. Barve Slovenije bosta zastopala Benjamin Šeško v Manchester Unitedu, ki bo v uvodnem krogu gostoval pri Hull Cityju, ter Jaka Bijol, ki bo z Leeds Unitedom gostoval v Nottinghamu. Obe tekmi bosta v soboto, 22. avgusta.