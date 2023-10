Ante Šimundža: Ponosen sem, ker smo na gledalce prenesli energijo

Že dolgo v nogometnem Mariboru ena tekma ni prinesla toliko pozitivnih odmevov kot dvoboj 12. kola domačega prvenstva med domačimi vijoličnimi in črno-belimi iz Murske Sobote. Pred 4500 gledalci so zmagali gostitelji s 3:1. Štajersko-prekmurska klasika je v preteklosti pogosto ponujala razburljive predstave ter polnila tribune, tudi tokrat po tej plati ni bilo nič drugače. Vendar pa je zlasti iz mariborskega zornega kota tokrat opazen zasuk.

Domače moštvo je namreč v Ljudskem vrtu po dolgem času doživelo večkrat glasen aplavz. Tri točke so gostitelji osvojili za mir v hiši in vrnitev že močno razrahljanje samozavesti po seriji bledih predstav, zavoljo katerih je moral zapustiti klop glavni trener Damir Krznar. Namesto njega je vlogo rešitelja prevzel Ante Šimundža – Mariborčan, ki je pred leti že uspešno deloval pri vijoličnem klubu – in vsaj sodeč po premieri je na dobri poti tako želenega moštvenega koraka navzgor.

»Najbolj pomemben je pristop, to je tisto, kar me je tokrat pri mojih igralcih po treh dneh skupnega dela zares razveselilo,« je poudaril tik po koncu tekme pred kamerami Šport TV, tudi pozneje je bilo njegovo razmišljanje podobno. Pa ne le njegovo – tudi domače občinstvo si je bilo enotno, da bo s takšnim pristopom Maribor vendarle spet začel zmagovati. »Posebej ponosen pa sem ob spoznanju, da nismo čakali, da nam gledalci vlijejo energijo, temveč smo jo mi s pristopom ter z igro prenesli,« je še dejal Šimundža.

Mura pa se kot ponavadi v Ljudski vrt ni prišla branit. Poskusila je z odprto in ustvarjalno igro, res pa je. da zdaj nima takšne kakovosti in uigranosti kot pred dobrima dvema letoma, ko je prav pod Šimundževim vodstvom osvojila naslov državnega prvaka in pozneje tudi nastopila v skupinskem delu konferenčne lige. Ima pa sedanji trener Vladimir Vermezović spodoben temelj za gradnjo nove zgodbe, seveda pa bo to v prihajajočih tednih treba pokazati na igrišču.