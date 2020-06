Ante Vukušić: Imamo najboljši štadion na Balkanu

Split - Razburljiv nedeljski slovenski nogometni derbi med Olimpijo in Mariborom (1:0; Vukušić) odmeva tudi zunaj naših meja. Zlasti na Hrvaškem, od koder prihajata tako trenerja obeh moštev, Dino Skender in Sergej Jakirović, Hrvat, in sicer doma iz Sinja v Dalmaciji, pa je tudi strelec edinega gola Ante Vukušić.



Za njim je že pisana športna pot, zabijal je gole tudi pred 30.000 gledalci na slovitem splitskem štadionu Poljud, med intervjuji z njim, ki so jih dan po tekmi objavljali v domala vseh hrvaških medijih, pa je bil posebej zanimiv tisti za Dalmatinski portal, v katerem je spregovoril tudi o štadionu. Pa ne tistem omenjenem, kjer igra svoje tekme Hajduk. temveč kar ljubljanskem v Stožicah, o katerem je dejal: »Imamo najboljši štadion na Balkanu.«



Ob tem pa je nato še dodal svoje razmišljanje o možnosti za napad na naslov prvaka: »In vsak, ki pride k nam na gostovanje, nima česa izgubiti. Moštva niso obremenjena, želijo se predstaviti v lepi luči. Ni lahko, trikrat ali štirikrat nam je tako doma spodrsnilo. Zdaj vemo, da je pred nami še šest težkih tekem, Toda če bomo pristopili tekmi tako kot tej zadnji z Mariborom ali pa tisti prejšnji v Domžalah, menim, da bomo na koncu prvaki.« Vukušić za spletni portal iz Splita govoril tudi o boju za strelsko krono slovenskega prvenstva z Dariom Vizingerjem, mladim hrvaškim reprezentantom iz Celja, ozrl pa se je kajpak tudi k stanju pri svojem Hajduku. In ob sklepnem vprašanju, če Olimpija lahko osvoji lovoriko, Hajduk pa sklene sezono na želenem drugem mestu, odgovoril: »Bog daj! Tako pred nami kot tudi Splitčani je hud boj.«