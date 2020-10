Antonin Panenka na intenzivni negi

Ljubljana - Zdravstveno stanje legendarnega češkega nogometaša Antonina Panenke, po katerem so poimenovali spodkopan strel z bele točke, je resno. Zdravniki se v praški bolnišnici borijo za njegovo življenje.



Panenka je bil pozitiven na koronavirus. Ker se mu je stanje poslabševalo, so ga morali namestiti na intenzivno nego, na kateri ga pri življenju pravzaprav držijo aparati, so objavili pri klubu Bohemians 1905, pri katerem je 71-letni Čeh direktor.



»Antonin Panenka je na intenzivni negi v težkem stanju. Ne bomo več komentirali njegovega stanja. Tonda, bori se,« so zapisali na spletni strani praškega kluba. Sloviti češki nogometaš, ki je luč sveta ugledal 2. decembra leta 1948, je v svoji karieri dosegel več kot 300 golov. Pred 44 leti je Češkoslovaški zagotovil naslov evropskih prvakov. V zadnji seriji enajstmetrovk je nemškega vratarja Seppa Maierja presenetil s spodkopanim strelom.



Takšnih poskusov se zdaj poslužuje veliko igralcev. Za Bohemians je Panenka igral 14 let, štiri leta je preživel pri dunajskem Rapidu, nosil je še dres St. Pöltna in nekaterih avstrijskih nižjeligašev.