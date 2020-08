Antonio Conte ostaja trener Interja

Milano – Antonio Conte bo še naprej trener nogometašev Interja iz Milana. Član italijanske serie A, katerega kapetan je nekdanji slovenski reprezentančni vratar Samir Handanović, je novico potrdil na svoji spletni strani.



»Vodstvo kluba in Antonio Conte sta imela konstruktiven razgovor o nadaljevanju dela in strategiji. Postavljeni so temelji, da projekt nadaljujemo skupaj, postavljeni so dobri temelji,« so zapisali pri Interju, ki je konec prejšnjega tedna izgubil v finalu evropske lige proti Sevilli, italijansko prvenstvo pa končal na drugem mestu.