Šeškov prijatelj bi lahko okrepil londonskega velikana

Angleški nogometni prvak Arsenal naj bi se resno zanimal za Antonia Nuso, 21-letnega norveškega krilnega napadalca Leipziga. Nekdanji soigralec slovenskega reprezentanta Benjamina Šeška v Nemčiji navdušuje s svojimi predstavami, v sredo pa je zadel tudi ob porazu proti Manchester Cityju z 2:3 v ligi prvakov.

Po poročanju britanskega časnika The Sun si trener Londončanov Mikel Arteta želi januarja okrepiti napad, potem ko mu poleti ni uspelo pripeljati nekaterih odmevnejših imen. Arsenalovi ogledniki že nekaj časa spremljajo Nuso, toda morebiten prestop bo vse prej kot preprost.

Leipzig norveškega reprezentanta vidi kot enega ključnih igralcev moštva, njegova pogodba pa velja do poletja 2029. Nemški klub tudi ni pod pritiskom prodaje, saj je poleti s prestopom Yana Diomandeja v madridski Real zaslužil približno 138 milijonov evrov.

Nusa je z Benjaminom Šeškom igral pri Leipzigu, preden se je slovenski napadalec preselil v Manchester United. Zdaj bi lahko tudi Norvežan kariero nadaljeval v angleški premier ligi, kjer bi postal eden izmed največjih tekmecev slovenskega napadalca.