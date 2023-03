Arabci oživljajo dvoboj Ronaldo – Messi

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je v Savdski Arabiji sprožil domino afekt. Tamkajšnji bogati šejki so zdaj vrgli lovke na Lionela Messija, ki še ni razrešil svojega status pri Paris St. Germaina za prihodnost. Od poletja je prost igralec.

Po poročanju španskega novinarja iz Katalonije Joana Fontesa se bo v bitko za prevlado na Arabskem polotoku vključil klub Al Ittihad, ki sta ga močno zasenčila najboljši in letošnji finalist svetovnega klubskega prvenstva Al Hilal ter Al Nassr, za katerega igra Ronaldo. Al Ittihad, ki ga trenira nekdanji trener Porta, Southamptona in Tottenhama Portugalec Nuno Espirito, je za Messija pripravljen plačati 90 milijonov evrov letne plače. Neuradno so klubski možje že navezali stik z Messijevi ljudmi, da bi ugotovili njegovo pripravljenost za selitev v Džedo, kjer domuje Al Ittihad.

Prvi mož kluba je Mansour Al Blouwi, ki je leta 2007 poskušal pripeljati brazilskega . Zdaj naj bi se z Messijem oddolžil za neuspešen poskus z Brazilcem. Al Ittihad je bil zadnjič prvak Savdske Arabije leta 2009.