Arabci prišli v Pariz in niso videli Kyliana Mbappeja

Francoski nogometni zvezdnik Kylian Mbappe je zavrnil ponudbo savdskega kluba Al-Hilal, ki naj bi njegovemu klubu PSG dal uradno ponudbo. Kot poroča francoski športni časnik L'Equipe, je vodstvo Al-Hilal prišlo v Pariz, a je 24-letni napadalec zavrnil pogovore o rekordnem prestopu za 300 milijonov evrov.

L'Equipe je zapisal, da je v sredo v francosko prestolnico prišlo vodstvo savdskega kluba, da bi dokončalo prestop Brazilca Malcoma iz Zenit Sankt Peterburga. »Obenem so skušali predstaviti projekt kluba in se dogovoriti za prestop Mbappeja. A niso bili uspešni, 24-letni nogometaš je zavrnil kakršne koli pogovore o tem,« so zapisali v francoskem časniku in dodali, da kapetan Les Bleus ni nikoli razmišlja o prestopu v Al-Hilal.

Mbappe ima sicer pogodbo s PSG do 30. junija 2024, a je pred kratkim izjavil, da pogodbe s francoskim prvakom ne želi podaljšati. Najdražji prestop v profesionalnem nogometu doslej je bil prestop Brazilca Neymarja iz Barcelone v PSG leta 2017. Takrat je prestop znašal 222 milijonov evrov.

Ponudba Al Hilala za prestop Mbappeja iz PSG je sprožila zanimanje tudi drugih športnikov. Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo je družbenih omrežjih zato šaljivo zapisal: »Al Hilal, lahko imate mene. Videti sem kot Kylian Mbappe.« Objavo je videl tudi 24-letni francoski nogometni zvezdnik in jo na tviterju komentiral s 13 emotikoni, ki se smejejo do solz.