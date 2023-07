Arabska pomlad je pospešila pomladitev Evropejcev

Letos je minilo pet let, odkar je nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Tomaž Kavčič upokojil Boštjana Cesarja, odšel je tudi Valter Birsa, številni drugi nosilci južnoafriškega rodu so se poslovili že prej. Kavčič je načrtoval srednjeročno, četudi za to ni imel časa, s tem naredil medvedjo uslugo sebi, resnično pa nasledniku. Če bi Cesarja pustil v jati in mu podaljšal status kapetana, ne bi prišlo do »primera Jan Oblak«, tedaj užaljeni vratar madridskega Atletica bi prišel na Gorenjsko kljub bolečinam v rami.

V nadaljevanju preberite še:

- kaj je pri pomladitvi spodletelo Tomažu Kavčiču

- kako vlaganje preštevilnih milijonov Savdijcev spreminja strategijo nogometnih klubov

- kakšen je pravzaprav namen "arabske pomladi" v nogometu