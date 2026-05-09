Arbeloa po incidentu: Nekoč se je moj soigralec nad drugim znesel z golf palico

Trener belega baleta Alvaro Arbeloa je za Marco prvič po pretepu, v katerega sta bila vpletena Federico Valverde in Aurelien Tchouameni, medijem podal izjavo, v kateri je klub očitnim napetostim branil svojo ekipo.

»Sem zelo ponosen na klub, ki je zadevo rešil hitro in odločno,« je uvodoma dejal Španec. Vodstvo Real Madrida je obema vpletenima igralcema takoj po incidentu naložilo pol milijona evrov kazni.

»Igralca sta se kmalu po pretepu opravičila in opravičilo sem sprejel. Vsi delamo napake. Obrnili bomo novo stran,« je nadaljeval. Očitno je, da želi Španec vsaj malo pomiriti strasti pred nedeljskim ligaškim derbijem z Barcelono, ki ima na lestvici španskega prvenstva zaenkrat enajst točk prednosti.

Arbeloa je prav tako zavrnil očitke o slabem odnosu njegovih igralcev: »Nočem poslušati tega, kako so igralci neprofesionalni, kako me ne spoštujejo. Na koncu koncev sem jaz kriv za to, da letos nismo dosegli pričakovanj,« je svoje varovance branil 43-letnik. »Nekoč sem videl, kako je moj soigralec drugega udaril z golf palico. Kar se zgodi v naši slačilnici, bi moralo ostati v naši slačilnici. Teh dejanje ne zagovarjam, a napetost je zmeraj prisotna. Da se je med Valverde incidentom poškodoval, je zgolj nesreča,« še je dodal.

»Poročanje medijem o dogodkih, ki se zgodijo v naši slačilnici, je zame izdaja in nespoštovanja klubskega grba,« je sklenil Španec, ki klub vodi od januarja letos. Da je trenerski stolček kraljevega kluba med najbolj vročimi, se je pred kratkim že prepričal tudi Xabi Alonso, ki je klub zapustil po zgolj sedmih mesecih.