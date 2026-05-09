  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Tisk

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Arbeloa po incidentu: Nekoč se je moj soigralec nad drugim znesel z golf palico

Napetost v slačilnici kraljevega kluba je vrh dosegla tik pred spopadom z Barcelono. Arbeloa pozdravlja hitro ukrepanje Madrida.
43-letnemu Špancu je že tako težko delo dodatno otežil pretep v slačilnici. FOTO: Oscar Del Pozo/Afp
Galerija
43-letnemu Špancu je že tako težko delo dodatno otežil pretep v slačilnici. FOTO: Oscar Del Pozo/Afp
L. Š.
9. 5. 2026 | 12:05
9. 5. 2026 | 12:16
2:19
A+A-

Trener belega baleta Alvaro Arbeloa je za Marco prvič po pretepu, v katerega sta bila vpletena Federico Valverde in Aurelien Tchouameni, medijem podal izjavo, v kateri je klub očitnim napetostim branil svojo ekipo. 

image_alt
Po hudem pretepu v slačilnici Real Madrida pol milijona kazni za zvezdnika

»Sem zelo ponosen na klub, ki je zadevo rešil hitro in odločno,« je uvodoma dejal Španec. Vodstvo Real Madrida je obema vpletenima igralcema takoj po incidentu naložilo pol milijona evrov kazni. 

»Igralca sta se kmalu po pretepu opravičila in opravičilo sem sprejel. Vsi delamo napake. Obrnili bomo novo stran,« je nadaljeval. Očitno je, da želi Španec vsaj malo pomiriti strasti pred nedeljskim ligaškim derbijem z Barcelono, ki ima na lestvici španskega prvenstva zaenkrat enajst točk prednosti. 

Arbeloa je prav tako zavrnil očitke o slabem odnosu njegovih igralcev: »Nočem poslušati tega, kako so igralci neprofesionalni, kako me ne spoštujejo. Na koncu koncev sem jaz kriv za to, da letos nismo dosegli pričakovanj,« je svoje varovance branil 43-letnik. »Nekoč sem videl, kako je moj soigralec drugega udaril z golf palico. Kar se zgodi v naši slačilnici, bi moralo ostati v naši slačilnici. Teh dejanje ne zagovarjam, a napetost je zmeraj prisotna. Da se je med Valverde incidentom poškodoval, je zgolj nesreča,« še je dodal. 

»Poročanje medijem o dogodkih, ki se zgodijo v naši slačilnici, je zame izdaja in nespoštovanja klubskega grba,« je sklenil Španec, ki klub vodi od januarja letos. Da je trenerski stolček kraljevega kluba med najbolj vročimi, se je pred kratkim že prepričal tudi Xabi Alonso, ki je klub zapustil po zgolj sedmih mesecih.  

Standings provided by Sofascore

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Nogometna Evropa

Španski čas se ustavi, ko pritečeta Barcelona in Real

Najbolj napeto je v boju za vrh v Angliji, kjer Arsenal po uvrstitvi v finale lige prvakov odločno napada domači naslov.
Siniša Uroševič 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Madrid

Po hudem pretepu v slačilnici Real Madrida pol milijona kazni za zvezdnika

Po fizičnem obračunu na treningu sta zvezdnika galaktikov prejela visoko kazen, težava pa je seveda še globlja: kemije med igralci in trenerjem ni več.
8. 5. 2026 | 18:13
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Incident brez primere

Bum, bum, bum v Realovi slačilnici: Federico Valverde končal v bolnišnici

Francoz Aurelien Tchouaméni je v fizičnem obračunu pretepel Urugvajca, ki je na jutranjem treningu prevladoval z grobimi starti. Krizni sestanek.
7. 5. 2026 | 16:12
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
Liga prvakov

PSG nasul pesek v bavarski stroj za gole

Parižani so zadržali bavarske nalete in bodo v finalu lige prvakov v Budimpešti branili naslov proti Arsenalu. Manuel Neuer: Manjkal ubijalski instinkt.
Peter Zalokar 7. 5. 2026 | 15:46
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Logar, Stevanović in NSi: triglav laži, ki poganja novo desno koalicijo

Politične stvari so že dolgo dogovorjene in se kažejo kot popoln državni preobrat, če ne kar revolucija.
Janez Markeš 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj ima Melania Trump še vedno slovenski naglas

Fonetik: Izgovor samoglasnikov, intonacija in način naglaševanja so prepoznaven slovenski zven njenega govora
Tanja Jaklič 8. 5. 2026 | 16:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Sestavljanje vlade

Resnica je stranka Janševe večine, nikakor ni opozicija

Čeprav Resnica ne bo koalicijska stranka, jo je treba šteti med vladne stranke, saj podpira in omogoča nastajajočo vlado.
Uroš Esih 8. 5. 2026 | 09:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Sašo Šmigić, Generali Investments

Na trgu poslovnih stavb se karte že mešajo

Za vlagatelje na trg poslovnih nepremičnin je pomembna najemna donosnost v primerjavi z donosnostjo dolgoročnih državnih obveznic.
Milka Bizovičar 9. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Nepremičnine

Zelena naložba, ki brez zaščite lahko drago stane

Število sončnih elektrarn še naprej narašča, strokovnjaki opozarjajo na pomen kakovostne montaže, vzdrževanja in ustreznega zavarovanja.
Marjana Kristan Fazarinc 9. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Umetna inteligenca

Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

incidentReal MadridAlvaro Arbeloapretepigralcislačilnica

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Pred el clasicom

Arbeloa po incidentu: Nekoč se je moj soigralec nad drugim znesel z golf palico

Napetost v slačilnici kraljevega kluba je vrh dosegla tik pred spopadom z Barcelono. Arbeloa pozdravlja hitro ukrepanje Madrida.
9. 5. 2026 | 12:05
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Ena barva, celoten prostor: kako trend spreminja podobo doma

Barvno prežemanje ali 'colour drenching' prinaša enotno barvo v prostor. Preverite, kako deluje, kje ga uporabiti in zakaj navdušuje arhitekte.
Aleksandra Zorko 9. 5. 2026 | 11:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Poljska podpisala večmilijardni sporazum o financiranju obrambe s sredstvi EU

Poljska bo prejela 43,7 milijarde evrov posojil, s čimer je daleč največja upravičenka sredstev iz omenjenega mehanizma.
9. 5. 2026 | 10:21
Preberite več
Premium
Nedelo
Jimmy Donaldson, MrBeast

Prvi milijoni ga niso omehčali

Na preboj je čakal pet let, dosegel pa ga je s 24-urnim videoposnetkom, v katerem ni počel drugega kot štel, štel, štel … Štel do sto tisoč!
Lucijan Zalokar 9. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pregled tedna

Porazi so ga naučili, da svet pripada zmagovalcem

Ted Turner je preminil 6. maja in spomin nanj me je vrnil k pomembni temi našega časa: kako ohraniti vrednost novinarske novice.
Zorana Baković 9. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Poljska podpisala večmilijardni sporazum o financiranju obrambe s sredstvi EU

Poljska bo prejela 43,7 milijarde evrov posojil, s čimer je daleč največja upravičenka sredstev iz omenjenega mehanizma.
9. 5. 2026 | 10:21
Preberite več
Premium
Nedelo
Jimmy Donaldson, MrBeast

Prvi milijoni ga niso omehčali

Na preboj je čakal pet let, dosegel pa ga je s 24-urnim videoposnetkom, v katerem ni počel drugega kot štel, štel, štel … Štel do sto tisoč!
Lucijan Zalokar 9. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Pregled tedna

Porazi so ga naučili, da svet pripada zmagovalcem

Ted Turner je preminil 6. maja in spomin nanj me je vrnil k pomembni temi našega časa: kako ohraniti vrednost novinarske novice.
Zorana Baković 9. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

»Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
8. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Česa se boji Evropa?

V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
PREVERITE

Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
1. 4. 2026 | 15:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nova era dostave
Vredno branja

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
11. 4. 2026 | 08:28
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
15. 4. 2026 | 09:50
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Motorist naj bo

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo