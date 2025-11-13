Aretirali nečaka Elšnikovega trenerja, domnevnega vodjo neonacistične narkotolpe

Španska policija je v obsežni operaciji aretirala Stefana Milojevića, ki ga španski mediji, kot poroča Marca, označujejo za »največjega narkotrgovca na Balearih« in vodjo neonacistične motoristične tolpe. Aretirani je sin nekdanjega srbskega nogometaša Gorana Milojevića, ki je v devetdesetih igral za Mallorco, in nečak sedanjega trenerja Crvene zvezde Vladana Milojevića, poroča Blic.

Po dveh letih preiskave sta španska nacionalna policija in civilna garda razbili njegovo organizacijo, ki je po poročanju časnika El Español v Španijo in Evropo domnevno tihotapila »ogromne količine« drog. Milojević se sooča z obtožbami hudih kaznivih dejanj, vključno s trgovino z mamili, trgovino z orožjem, podkupovanjem in pripadnostjo hudodelski združbi.

»Liga prvakov kriminala«

Mediji v Srbiji in Španiji razkrivajo podrobnosti delovanja združbe, ki je po poročanju srbskega Blica vključevala španske, srbske in albanske državljane. Organizacija se je ukvarjala s tihotapljenjem velikih količin kokaina in hašiša po morju in kopnem na Ibizo in Mallorco.

Julija 2025 so preiskovalci po poročanju Marce prestregli pogovor med Milojevićem in »Rubiom Malom«, domnevno veznim članom albanske mafije. V njem je Milojević delovanje svoje združbe opisal z besedami: »To je Liga prvakov. Od tega ne moremo višje. To je vrh.«

V operaciji, ki so jo poimenovali »Enroke Bal Manso«, so po poročanju Marce aretirali 13 oseb, zasegli pa 687 kilogramov kokaina in 2500 kilogramov hašiša. Srbski Kurir poroča o zaseženih 1,54 milijona evrov gotovine, orožju, dragocenih urah in komunikacijski opremi.

Vohun v policiji in skrivanje denarja na farmah

Preiskava je razkrila globoko infiltracijo v državne organe. Blic poroča, da je mreža poskušala podkupiti člane pravosodja in policije. Ključno vlogo pri tem je menda imel odvetnik Gonzalo Márquez, ki ga Blic označuje za »možgane skupine«, odgovornega za usmerjanje kriminalnih dejavnosti in pranje denarja.

Še bolj šokantno je razkritje, da je bil del združbe tudi Faustino Nogales, nekdanji vodja oddelka za narkotike nacionalne policije na Balearih, poroča Blic. Nogales, ki je prav tako v priporu, je po poročanju Kurirja združbi domnevno izdajal zaupne informacije iz preiskav, jim nudil varovanje in celo sodeloval pri pogajanjih o ceni drog.

To je drugi mandat Vladana Milojevića na klopi Crvene zvezde; prvič jo je izjemno uspešno vodil med letoma 2017 in 2019, vrnil pa se je decembra 2023. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Prisluškovani pogovori, ki jih je pridobil El País, razkrivajo, kako je Nogales postal previden. Milojević je v enem od klicev svojemu odvetniku Márquezu povedal, da se je srečal z Nogalesovim sinom, ki mu je zaupal, da je oče »v strahu« in je začel »pisati stvari na papir, da mu ne bi bilo treba govoriti«, s čimer se je očitno bal prisluškovanja.

Ko je Nogales spoznal, da se preiskava poglablja, je začel po poročanju Blica uporabljati »ekstremne« varnostne ukrepe, kot so vožnje s taksiji in motorji, ter prenehal odgovarjati na klice.

Informacije je Milojeviću menda še naprej posredoval prek sina. »Včeraj je poslal sina [...]. Poklical me je ob 4.30 zjutraj, šel sem tja in pravi: 'Hej, daj telefon na letalski način, ne vem, gredo nadte, nad mojega brata, nad ljudi z Ibize',« je Milojević povedal neimenovanemu sogovorniku.

Družina Milojević je prava nogometna družina. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Blic navaja, da so preiskovalci prepričani, da te izjave potrjujejo, da je Nogales vedel za bližajoče se aretacije in je na to opozoril vodjo mreže. Ko je Milojević izvedel, da ga preiskujejo, je po poročanju Blica menda tudi sam načrtoval pobeg: »Grem v Avstrijo, tam bom vzel avto in izginil nekam dlje.«

Kriminalna združba je denar, zaslužen s preprodajo drog, skrivala na domiseln način. Kurir poroča, da so denar »skrivali v zabojnikih, zakopanih na kmetijah na Majorki«. Združba je imela v lasti dve kmetijski posestvi v Llucmajorju in Binissalemu, ki sta bili pod 24-urnim nadzorom.

Kdo je Stefan Milojević?

Stefan Milojević je sin nekdanjega nogometaša Gorana Milojevića, ki je igral za Crveno zvezdo, Partizan, Mallorco in Celto Vigo, poroča Marca. Na Mallorco je prišel kot trimesečni otrok, ko je njegov oče sredi sezone 1991/92 podpisal za otoški klub.

Sprva se je tudi sam preizkusil v mladinskih kategorijah Mallorce, a se je kasneje s svojimi 193 centimetri višine posvetil mešanim borilnim veščinam (MMA) in postal profesionalni borec, navaja Marca.

Milojević je bil po poročanju Marce predsednik in ustanovitelj španske veje motoristične tolpe United Tribuns, ki velja za neonacistično. Ta tolpa je po ugotovitvah preiskovalcev nadzirala trgovino z mamili v lokalih za nočno življenje, na skrivnih zabavah in v javnih hišah na Majorki, ukvarjala pa se je tudi z izterjavami dolgov.

To sicer ni njegova prva aretacija. Že leta 2020 so ga prijeli zaradi mamil, a se je zaporu izognil, saj je bil obsojen na leto in pol pogojne kazni, ker pred tem še ni bil kaznovan, poroča Blic.