  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Nogomet

    Aretirali nečaka Elšnikovega trenerja, domnevnega vodjo neonacistične narkotolpe

    Španska policija aretirala Stefana Milojevića, nečaka trenerja Crvene Zvezde, zaradi vodenja neonacistične narkotolpe. Menda je imel vohuna v policiji.
    Stefan Milojević je nečak sedanjega trenerja Crvene zvezde Vladana Milojevića, za katero igra tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. FOTO: Dragan Tesic
    Galerija
    Stefan Milojević je nečak sedanjega trenerja Crvene zvezde Vladana Milojevića, za katero igra tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik. FOTO: Dragan Tesic
    Ž. U.
    13. 11. 2025 | 11:44
    13. 11. 2025 | 12:48
    6:06
    A+A-

    Španska policija je v obsežni operaciji aretirala Stefana Milojevića, ki ga španski mediji, kot poroča Marca, označujejo za »največjega narkotrgovca na Balearih« in vodjo neonacistične motoristične tolpe. Aretirani je sin nekdanjega srbskega nogometaša Gorana Milojevića, ki je v devetdesetih igral za Mallorco, in nečak sedanjega trenerja Crvene zvezde Vladana Milojevića, poroča Blic.

    Po dveh letih preiskave sta španska nacionalna policija in civilna garda razbili njegovo organizacijo, ki je po poročanju časnika El Español v Španijo in Evropo domnevno tihotapila »ogromne količine« drog. Milojević se sooča z obtožbami hudih kaznivih dejanj, vključno s trgovino z mamili, trgovino z orožjem, podkupovanjem in pripadnostjo hudodelski združbi.

    »Liga prvakov kriminala«

    Mediji v Srbiji in Španiji razkrivajo podrobnosti delovanja združbe, ki je po poročanju srbskega Blica vključevala španske, srbske in albanske državljane. Organizacija se je ukvarjala s tihotapljenjem velikih količin kokaina in hašiša po morju in kopnem na Ibizo in Mallorco.

    Julija 2025 so preiskovalci po poročanju Marce prestregli pogovor med Milojevićem in »Rubiom Malom«, domnevno veznim članom albanske mafije. V njem je Milojević delovanje svoje združbe opisal z besedami: »To je Liga prvakov. Od tega ne moremo višje. To je vrh.«

    V operaciji, ki so jo poimenovali »Enroke Bal Manso«, so po poročanju Marce aretirali 13 oseb, zasegli pa 687 kilogramov kokaina in 2500 kilogramov hašiša. Srbski Kurir poroča o zaseženih 1,54 milijona evrov gotovine, orožju, dragocenih urah in komunikacijski opremi.

    Vohun v policiji in skrivanje denarja na farmah

    Preiskava je razkrila globoko infiltracijo v državne organe. Blic poroča, da je mreža poskušala podkupiti člane pravosodja in policije. Ključno vlogo pri tem je menda imel odvetnik Gonzalo Márquez, ki ga Blic označuje za »možgane skupine«, odgovornega za usmerjanje kriminalnih dejavnosti in pranje denarja.

    image_alt
    Dončić, Jokić, Antetokounmpo, Wembanyama v isti ekipi

    Še bolj šokantno je razkritje, da je bil del združbe tudi Faustino Nogales, nekdanji vodja oddelka za narkotike nacionalne policije na Balearih, poroča Blic. Nogales, ki je prav tako v priporu, je po poročanju Kurirja združbi domnevno izdajal zaupne informacije iz preiskav, jim nudil varovanje in celo sodeloval pri pogajanjih o ceni drog.

    To je drugi mandat Vladana Milojevića na klopi Crvene zvezde; prvič jo je izjemno uspešno vodil med letoma 2017 in 2019, vrnil pa se je decembra 2023. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
    To je drugi mandat Vladana Milojevića na klopi Crvene zvezde; prvič jo je izjemno uspešno vodil med letoma 2017 in 2019, vrnil pa se je decembra 2023. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

    Prisluškovani pogovori, ki jih je pridobil El País, razkrivajo, kako je Nogales postal previden. Milojević je v enem od klicev svojemu odvetniku Márquezu povedal, da se je srečal z Nogalesovim sinom, ki mu je zaupal, da je oče »v strahu« in je začel »pisati stvari na papir, da mu ne bi bilo treba govoriti«, s čimer se je očitno bal prisluškovanja.

    Ko je Nogales spoznal, da se preiskava poglablja, je začel po poročanju Blica uporabljati »ekstremne« varnostne ukrepe, kot so vožnje s taksiji in motorji, ter prenehal odgovarjati na klice.

    image_alt
    Navijači slavili »dan osvoboditve Mavsov«. Na izhodnih vratih tudi Davis?

    Informacije je Milojeviću menda še naprej posredoval prek sina. »Včeraj je poslal sina [...]. Poklical me je ob 4.30 zjutraj, šel sem tja in pravi: 'Hej, daj telefon na letalski način, ne vem, gredo nadte, nad mojega brata, nad ljudi z Ibize',« je Milojević povedal neimenovanemu sogovorniku.

    Družina Milojević je prava nogometna družina. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters
    Družina Milojević je prava nogometna družina. FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

    Blic navaja, da so preiskovalci prepričani, da te izjave potrjujejo, da je Nogales vedel za bližajoče se aretacije in je na to opozoril vodjo mreže. Ko je Milojević izvedel, da ga preiskujejo, je po poročanju Blica menda tudi sam načrtoval pobeg: »Grem v Avstrijo, tam bom vzel avto in izginil nekam dlje.«

    Kriminalna združba je denar, zaslužen s preprodajo drog, skrivala na domiseln način. Kurir poroča, da so denar »skrivali v zabojnikih, zakopanih na kmetijah na Majorki«. Združba je imela v lasti dve kmetijski posestvi v Llucmajorju in Binissalemu, ki sta bili pod 24-urnim nadzorom.

    Kdo je Stefan Milojević?

    Stefan Milojević je sin nekdanjega nogometaša Gorana Milojevića, ki je igral za Crveno zvezdo, Partizan, Mallorco in Celto Vigo, poroča Marca. Na Mallorco je prišel kot trimesečni otrok, ko je njegov oče sredi sezone 1991/92 podpisal za otoški klub.

    Sprva se je tudi sam preizkusil v mladinskih kategorijah Mallorce, a se je kasneje s svojimi 193 centimetri višine posvetil mešanim borilnim veščinam (MMA) in postal profesionalni borec, navaja Marca.

    Milojević je bil po poročanju Marce predsednik in ustanovitelj španske veje motoristične tolpe United Tribuns, ki velja za neonacistično. Ta tolpa je po ugotovitvah preiskovalcev nadzirala trgovino z mamili v lokalih za nočno življenje, na skrivnih zabavah in v javnih hišah na Majorki, ukvarjala pa se je tudi z izterjavami dolgov.

    image_alt
    Legendarni Dejan Stanković po izbruhu nad novinarjem izgubil službo (VIDEO)

    To sicer ni njegova prva aretacija. Že leta 2020 so ga prijeli zaradi mamil, a se je zaporu izognil, saj je bil obsojen na leto in pol pogojne kazni, ker pred tem še ni bil kaznovan, poroča Blic.

    Novice  |  Slovenija
    Priprava na zimo

    Vse zimske gume niso varne: skrb vzbujajoči rezultati testa AMZS

    Kar enajst pnevmatik na testu ni izpolnjevalo varnostnih meril, zaradi česar jih voznikom odsvetujejo.
    Mirt Bezlaj 12. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Janševa skrb za človekove pravice je strah, da bodo njegovi volivci ostali brez orožja

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš o Šutarjevem zakonu, Janševi nenadni skrbi za človekove pravice, spornih dokazih in proračunski blokadi v ZDA.
    12. 11. 2025 | 15:47
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Dom starejših Rakičan

    Razrešeni direktor si želi svoj mandat nazaj

    Odpoklicani direktor je po mnenju takratnih nadzornikov dom oškodoval za vsaj pol milijona evrov. Novi vodja Vilko Kolbl napovedal revizijo poslovanja.
    12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Iskanje doma

    Obrat na trgu nepremičnin: prodaja na ravni izped treh let, cene pa v nebo

    V Ljubljani že skoraj 5000 evrov za kvadratni meter. Kaj se dogaja na trgu, ki še naprej privablja množice potencialnih kupcev in najemnikov?
    Nejc Gole 12. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    aretacijaŠpanijakriminalna združbadrogeCrvena zvezdaTimi Max ElšnikVladan Milojević

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Film, ki razkriva odnos med nacističnim voditeljem in ameriškim psihiatrom

    Russell Crowe upodablja nacističnega funkcionarja, Rami Malek pa Douglasa M. Kelleyja, zadolženega za psihiatrično evalvacijo obtoženih na nürnberških procesih.
    13. 11. 2025 | 12:53
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (13. 11.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 13. 11. 2025 | 12:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Euro 2028

    Zgodovinska sprememba: Vsi štirje gostitelji Eura skozi kvalifikacije

    Cardiff gosti otvoritev, Wembley finale. Severna Irska odstopila, vsi štirje gostitelji pa morajo prvič v zgodovini skozi kvalifikacije.
    13. 11. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Lepotna industrija

    Estetska medicina – četrtina vprašanih Slovenk se je odločila za lepotni poseg

    Estetska medicina raste po vsem svetu od pandemije covida naprej. Do leta 2028 bo vredna že približno 28 milijard.
    13. 11. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Stefan Milojević

    Aretirali nečaka Elšnikovega trenerja, domnevnega vodjo neonacistične narkotolpe

    Španska policija aretirala Stefana Milojevića, nečaka trenerja Crvene Zvezde, zaradi vodenja neonacistične narkotolpe. Menda je imel vohuna v policiji.
    13. 11. 2025 | 11:44
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Euro 2028

    Zgodovinska sprememba: Vsi štirje gostitelji Eura skozi kvalifikacije

    Cardiff gosti otvoritev, Wembley finale. Severna Irska odstopila, vsi štirje gostitelji pa morajo prvič v zgodovini skozi kvalifikacije.
    13. 11. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Lepotna industrija

    Estetska medicina – četrtina vprašanih Slovenk se je odločila za lepotni poseg

    Estetska medicina raste po vsem svetu od pandemije covida naprej. Do leta 2028 bo vredna že približno 28 milijard.
    13. 11. 2025 | 12:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Stefan Milojević

    Aretirali nečaka Elšnikovega trenerja, domnevnega vodjo neonacistične narkotolpe

    Španska policija aretirala Stefana Milojevića, nečaka trenerja Crvene Zvezde, zaradi vodenja neonacistične narkotolpe. Menda je imel vohuna v policiji.
    13. 11. 2025 | 11:44
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    APLIKACIJA

    Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    »Vse, kar zaslužimo, vrnemo nazaj«

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo