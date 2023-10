Argentina ali Barcelona: Zakaj ne bi verjel Lionelu Messiju?

V Argentini se je razplamtela razprava o tem, katero moštvo, v katerem je imel ali ima glavno vlogo Lionel Messi, je najboljše na svetu. Ali je to argentinska nogometna reprezentanca pod taktirko Lionela Scalonija ali Barcelona pod vodenjem Pepa Guardiole? Nadvse vznemirljivo uganko so sprožile predvsem odlične igre reprezentance, ki tudi po šampionskem mundialu v Katarju trdno drži vajeti v svojih rokah, in Messijeva ocena po zadnji zmagi v kvalifikacijah za SP leta 2026 proti Peruju z 2:0.

»Mislim, da je ta ekipa impresivna, še naprej raste. Barcelona je bila najboljša v zgodovini, a ne za veliko? Ta ekipa je zelo blizu, bila je prvak Južne Amerike, sveta. Imamo odlične igralce, imamo zelo izrazit slog igre, ki nas zaznamuje, upamo, da bomo nadaljevali po tej poti,« je povedal Messi.

Televizijska primerjava vsakega posameznika v obeh moštvih ni dala odgovora. Ker si tudi Argentinci niso povsem enotni ali še dvomijo o tem, katera ekipa je sanjska, so povprašali tudi trenerja najboljše Barcelone Pepa Guardiola. Katalonec, ki zdaj zmagoslavno krmari Manchester City, je bil nadvse spreten in previden.

»Zakaj ne bi verjel Messijevemu občutku in kakovosti? Igral je v obeh ekipah. O Argentini ne morem govoriti, ker nisem bil v Katarju in je tudi nisem vodil. On je bil tudi pri Barceloni,« je poskušal pojasniti Pep in se nato le bolj podrobno dotaknil ocene. »Posamično kakovost, ki jo ima Argentina v vratarjih, branilci in v vsem ... Zato so svetovni prvaki. Nisi najboljši, če nimaš nečesa posebnega v vseh pogledih, še posebej v sposobnostih. Neverjeten je tudi značaj reprezentance,« je poudari Guardiola in zaključil s pogledom v Katar.

»Argentina me je presenetila v najtežjih trenutkih, v četrtfinalu in finalu. Finale je bil eden od najboljših, kar sem jih videl.«