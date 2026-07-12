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Nogomet

Argentina ima devet življenj, zdaj pa še pajka

Po zadnji četrtfinalni tekmi na svetovnem prvenstvu v nogomet
Argentici po preboju v polfinale svetovnega prvenstva v nogometu slavijo pajka, Juliana Alvareza. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
Galerija
Argentici po preboju v polfinale svetovnega prvenstva v nogometu slavijo pajka, Juliana Alvareza. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
Š. R., STA
12. 7. 2026 | 11:00
4:53
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Argentinska nogometna reprezentanca si je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi po zmagi po podaljških s 3:1 proti Švici zagotovila polfinalni obračun proti Angliji. Absolutni junak argentinske zmage je bil Julian Alvarez, številni mediji pa so omenili tudi sporno 72. minuto, ko je bil izključen švicarski napadalec Breel Embolo.

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Ni bilo lepo niti prijetno, a Anglija je pokazala borbeni duh

»Argentina je reprezentanca, ki očitno ne zna zmagovati, ne da bi pri tem trpela cela država. Tekma je bila slaba. Ko je že vse kazalo na izvajanje enajstmetrovk, so v ospredje stopili ključni igralci. V sredo sledi Anglija,« je zapisal argentinski časnik Pagina/12, medtem ko so pri Clarinu dodali: »Argentina je po velikem trpljenju premagala Švico. Ko se je zdelo, da bodo odločale enajstmetrovke, sta udarila Julian Alvarez in Lautaro Martinez

»Glavno vlogo na četrtfinalni tekmi med Argentino in Švico je odigral Var. Pri izidu 1:1 je sodnik Joao Pinheiro po ogledu posnetka razveljavil rumeni karton Leandru Paredesu in zaradi simuliranja izključil Breela Embola,« je kot ključni moment na dvoboju omenil časnik Diario Popular, La Capital pa je četrtfinalno zmago pospremil z naslednjimi besedami: »Argentina je v Kansas Cityju vnovič nepopisno trpela, a si v podaljških le zagotovila polfinalni obračun proti Angliji.«

V deželi sira in čokolade so bili razočarani z razpletom dvoboja v Kansas Cityju. »Alvarez je v podaljšku strl švicarska srca. Neverjetno! Kar 124 minut, več kot polovico tekme celo z igralcem manj, se je švicarska reprezentanca enakovredno kosala z Argentino. Nato pa je Alvarez z mojstrovino za 2:1 razblinil sanje o prvem švicarskem polfinalu na svetovnem prvenstvu,« je poročal švicarski Blick.

»Švica je po junaškem boju in z igralcem manj izgubila četrtfinalni obračun proti Argentini. Breel Embolo je z izključitvijo svoji reprezentanci naredil medvedjo uslugo,« je zapisal časnik Neue Zürcher Zeitung, medtem ko je Tages-Anzeiger dodal: »Švicarji so imeli veliko priložnost, da bi izjemen turnir naredili še večji. Vseskozi se bodo spraševali, kaj bi se lahko zgodilo, če ne bi bil izključen Breel Embola. Ko bodo čustva nekoliko popustila, bodo spoznali, kako velik dosežek jim je uspel v Severni Ameriki.«

Breel Embolo je drago plačal za namišljen prekršek. FOTO: Thomas Coex/AFP
Breel Embolo je drago plačal za namišljen prekršek. FOTO: Thomas Coex/AFP

Angleški mediji pred sredinim polfinalnim obračunom v Atlanti že počasi dvigajo temperaturo. »Argentina je z dvanajstimi igralci premagala desetčlansko Švico, hkrati pa ohranila sanje Lionela Messija o novem naslovu svetovnega prvaka. Takega mnenja so bili med in po tekmi zagovorniki teorij zarote po izključitvi Breela Embola zaradi simuliranja po posredovanju VAR,« je zapisal tabloidni časnik The Sun.

»Argentina ostaja v igri. Od svetovnega prvenstva v Katarju leta 2022 je na mundialih neporažena že dvanajst tekem, sanje o tem, da bi kot prva po Braziliji leta 1962 ubranila naslov svetovnega prvaka, pa ostajajo žive. Tudi tekma v Kansas Cityju je potrdila, da argentinski način igre prinaša veliko drame in nepozabnih zgodb, hkrati pa razkriva tudi določene slabosti,« je dodal The Guardian.

Na Pirenejskem polotoku so bili slikoviti po novi nogometni drami v režiji nogometašev izArgentina ima devet življenj, VAR, ki ji vedno priskoči na pomoč, legendo po imenu Messi in zdaj še pajka, Južne Amerike. » kot kličejo Juliana Alvareza. Njegov spektakularni zadetek je branilce naslova rešil izvajanja enajstmetrovk in jih popeljal v polfinale proti Angliji. Tekma je ponudila vse, polemike, napetost in odločitev po podaljških,« je bil dramatičen španski As.

V tem niso zaostajali niti na Apeninskem polotoku, časnik Corriere dello Sport je v zvezi s tem zapisal: »Argentina: tek, trpljenje in solze. Julian Alvarez in Lautaro Martinez sta po 120 minutah Messiju zagotovila polfinale.«

Osrednji francoski športni časnik L'Equipe pa je dodal: »Argentina je bila vnovič na robu prepada, a je še vedno v igri. Ni si izbrala najlažje poti, a nadaljuje svoj pohod, njene sanje o ubranitvi naslova pa ostajajo žive.«

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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