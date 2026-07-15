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Nogomet

Argentina ima največjo korist od VAR, Anglija najmanjšo

Argentina na mundialu očitno ne igra le z enajstimi igralci. Analiza četrtfinalistov nakazuje, da ima pogosto na svoji strani tudi sodniški sistem.
Argentina je morda najboljša na igrišču, po številkah sodeč pa je brez konkurence tudi pri obravnavani sodnikov. FOTO: Paul Childs/Reuters
Galerija
Argentina je morda najboljša na igrišču, po številkah sodeč pa je brez konkurence tudi pri obravnavani sodnikov. FOTO: Paul Childs/Reuters
F. T
15. 7. 2026 | 07:29
3:03
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Statistika dosedanjega mundiala kaže osupljivo sliko: svetovni prvaki Argentinci imajo največ koristi od posegov VAR, hkrati pa za karton potrebujejo daleč največ prekrškov. Naključje ali privilegij, ki ga ni več mogoče spregledati? Argentina na svetovnem prvenstvu očitno ne igra le z enajstimi nogometaši. Analiza četrtfinalistov namreč nakazuje, da ima Argentina v odločilnih trenutkih na svoji strani tudi sodniški sistem.

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Med četrtfinalisti je bila prav Argentina daleč največja zmagovalka posegov videotehnologije. Na sto prekrškov, storjenih nad njenimi igralci, je zabeležila 6,7 posega VAR v svojo korist. Na drugi strani pri argentinskih prekrških ni bilo niti enega posega proti njej. Neto razlika znaša neverjetnih +6,7.

Argentinci so v četrtfinalu izločili Švicarje, danes jih čakajo še Angleži. FOTO: Denny Medley/Reuters
Argentinci so v četrtfinalu izločili Švicarje, danes jih čakajo še Angleži. FOTO: Denny Medley/Reuters

Za primerjavo: Španija je pri +2,6, Francija pri +1,7, Belgija pri +1,3. Anglija, ki se bo z Argentino pomerila za finale, je na povsem drugem koncu lestvice z razmerjem –1,5. Angleži so torej v povprečju občutili več posegov proti sebi kot v svojo korist, Argentinci pa skoraj izključno obratno.

Argentinci (zelo) redko deležni rumenih kartonov

Še bolj neprijetno vprašanje odpira statistika kartonov. Angleški nogometaši so karton prejeli na vsakih sedem prekrškov, Maročani na 9,8, Belgijci na deset. Argentinci? Šele na vsakih 22 prekrškov. To je več kot trikrat redkeje od Angležev in občutno redkeje od vseh drugih četrtfinalistov.

Argentinski nogometaši so karton prejeli šele na vsakih 22 prekrškov. FOTO: Lee Smith/Reuters
Argentinski nogometaši so karton prejeli šele na vsakih 22 prekrškov. FOTO: Lee Smith/Reuters

Statistika sama po sebi še ne dokazuje zarote, napačnih odločitev ali navodil iz sodniških pisarn. Tudi vsi prekrški niso enako grobi, vsi posegi VAR pa niso sporni. Toda razlika je tako velika, da je ni več mogoče odpraviti z običajnim pojasnilom o slogu igre.

Argentina je odlična reprezentanca in za uspehe ne potrebuje pomoči. Prav zato bi morala Fifa še bolj prepričljivo pojasniti, zakaj je sodniška tehtnica tako izrazito nagnjena na eno stran. Ko ista reprezentanca prejema najmanj kartonov in ima hkrati daleč največjo neto korist od VAR, dvom ni več posledica navijaške domišljije, temveč podatkov.

Argentina je morda najboljša na igrišču. Po teh številkah pa je brez konkurence tudi najbolje obravnavana v očeh sodnikov.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

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