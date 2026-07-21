Argentina po pretepu v finalu pod preiskavo Fife, grozijo visoke kazni

Argentina je želela na letošnjem mundialu ponoviti katarski uspeh, a je namesto zaradi novega slavja v ospredju ostala zaradi nešportnega vedenja. Po finalni tekmi, v kateri je Španija v 120 minutah povsem nadigrala bivše prvake, so argentinski nogometaši izgubili živce in začeli pretep z zmagovalci, ki so slavili svoj drugi naslov svetovnih prvakov. Incident po koncu tekme je zdaj predmet disciplinske preiskave Fife, ki bo Argentincem bržčas naložila kazen.

Španci so bili boljši že v rednem delu, odpor Argentine so dokončno strli v 106. minuti, ko je za zmago zadel Ferran Torres. Po zadnjem sodnikovem žvižgu se je v španskem taboru začelo slavje, v argentinskem pa so živci popolnoma popustili. Medtem ko so Španci proslavljali naslov svetovnega prvaka, so Argentinci sprožili pretep.

Branilec Nahuel Molina se je zaletel v španskega kapetana Rodrija, Leandro Paredes je nato prijel Erica Garcio za vrat in na tla podrl Pedrija. V dogajanje se je vključil tudi argentinski pomočnik Robert Ayala, ki se je zapletel v spor s španskim napadalcem Danijem Olmom. Kmalu so bili v prerivanje vključeni skoraj vsi člani obeh ekip.

Čeprav je bilo tekme že konec, bi lahko glavni sodnik tekme Slavko Vinčić disciplinsko ukrepal in komu izmed vpletenih pokazal rdeči karton. Presenetljivo ga ni prejel nihče, niti Paredes, ki je bil eden glavnih pobudnikov incidenta. Vinčić je letos že izključil igralca po koncu tekme – aprila je po burni reakciji ob porazu Reala proti Bayernu pokazal rdeč karton Ardi Gülerju. Sodniki se za tako potezo sicer odločijo zelo redko.

Slavko Vinčić je v zelo zagretem finalu med drugim pokazal rdeč karton, prejemnik je bil Enzo Fernandez. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Fifa je takoj po finalu sprožila disciplinski postopek proti argentinskim nogometašem. Iz Fifinega pravilnika izhaja, da bi lahko Molina prejel najmanj tri tekme prepovedi, če bo njegovo ravnanje opredeljeno kot nasilno vedenje ali napad na nasprotnika. Podobna kazen bi lahko doletela tudi Paredesa. Leta 2019 je Zlatan Ibrahimović zaradi podobne poteze – na ligaški tekmi je za vrat prijel vratarja Seana Johnsona – odsedel dve tekmi.

Druge sankcije, ki v podobnih primerih doletijo posamezne nogometaše, so opomin, denarna kazen, prepoved nastopa na določenem številu tekem, prepoved vstopa v slačilnice oziroma na klop, prepoved opravljanja nogometnih dejavnosti in delo v korist nogometa. Za nogometne zveze so možne še druge sankcije; tekme brez občinstva, odvzem točk, izključitev iz tekmovanja ali razveljavitev rezultata, a najpogostejše so predvsem denarne kazni in disciplinske prepovedi.

Argentina je navajena sankcij

Če bo Fifa po pregledu sankcionirala Argentinsko nogometno zvezo, se to ne bo zgodilo prvič. Že nedavna tekmovanja ponujajo nabor incidentov, v katere so bili vključeni. Na svetovnem prvenstvu leta 2022 je Fifa po tekmi med Argentino in Nizozemsko odprla disciplinski postopek, argentinski rezervisti in trenerji so namreč vstopili na igrišče še pred koncem tekme med izvajanjem enajstmetrovk, po koncu pa so se sprli še igralci obeh reprezentanc. Na tekmi oziroma po njej je bilo izrečenih 17 rumenih kartonov igralcem in članom štabov.

V finalu kar 23 rdečih kartonov O vročekrvnosti Južnoameričanov priča tudi letošnji finale tekmovanja Campeonato Minero med Atleticom Mineiro in Cruzeirom. V izdihljajih tekme se je vratar Atletica Everson nič kaj prijazno zaletel v napadalca nasprotne ekipe Christiana. Igralci Cruzeira so Eversona hitro obkrožili in ga potisnili v gol, s čimer so dali povod pretepu, v katerem je rdeči karton prejelo kar 23 igralcev. V manj kot eni minuti so bili na igrišču trenerji, rezervni igralci in varnostniki.

Tudi finale svetovnega prvenstva leta 2022 med Argentino in Francijo ni minil brez disciplinskega epiloga. Fifa je po turnirju odprla postopek proti Argentinski nogometni zvezi zaradi morebitnih kršitev pravil. V ospredju je bilo predvsem vedenje Emiliana Martíneza zaradi neprimerne geste s trofejo.

Argentinsko reprezentanco je v Buenos Airesu kljub porazu sprejelo ogromno navijačev. FOTO: Luis Robayo/Afp

Leta 2021 bi morali Argentinci v kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo igrati proti Braziliji, a je bila tekma prekinjena, ker so Argentinci menda kršili pravila, postavljena zaradi koronavirusa. Fifa je po preiskavi odredila ponovitev tekme, brazilski zvezi naložila globo 540 tisoč evrov, argentinski zvezi 215 tisoč evrov, obema zvezama še po 54 tisoč evrov zaradi prekinitve tekme, štirim argentinskim igralcem pa po dve tekmi prepovedi zaradi neupoštevanja protokola za mednarodne tekme.