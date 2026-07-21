  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Argentina po pretepu v finalu pod preiskavo Fife, grozijo visoke kazni

Reprezentanca je bila zaradi podobnih incidentov pod drobnogledom že večkrat.
Spor med igralci, ki je sprožil disciplinsko preiskavo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Galerija
Spor med igralci, ki je sprožil disciplinsko preiskavo. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters
Luka Škoda
21. 7. 2026 | 18:00
5:15
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Argentina je želela na letošnjem mundialu ponoviti katarski uspeh, a je namesto zaradi novega slavja v ospredju ostala zaradi nešportnega vedenja. Po finalni tekmi, v kateri je Španija v 120 minutah povsem nadigrala bivše prvake, so argentinski nogometaši izgubili živce in začeli pretep z zmagovalci, ki so slavili svoj drugi naslov svetovnih prvakov. Incident po koncu tekme je zdaj predmet disciplinske preiskave Fife, ki bo Argentincem bržčas naložila kazen.

image_alt
Najdražja tekma vseh časov in najmočnejše sporočilo (VIDEO)

Španci so bili boljši že v rednem delu, odpor Argentine so dokončno strli v 106. minuti, ko je za zmago zadel Ferran Torres. Po zadnjem sodnikovem žvižgu se je v španskem taboru začelo slavje, v argentinskem pa so živci popolnoma popustili. Medtem ko so Španci proslavljali naslov svetovnega prvaka, so Argentinci sprožili pretep.

Branilec Nahuel Molina se je zaletel v španskega kapetana Rodrija, Leandro Paredes je nato prijel Erica Garcio za vrat in na tla podrl Pedrija. V dogajanje se je vključil tudi argentinski pomočnik Robert Ayala, ki se je zapletel v spor s španskim napadalcem Danijem Olmom. Kmalu so bili v prerivanje vključeni skoraj vsi člani obeh ekip.

Čeprav je bilo tekme že konec, bi lahko glavni sodnik tekme Slavko Vinčić disciplinsko ukrepal in komu izmed vpletenih pokazal rdeči karton. Presenetljivo ga ni prejel nihče, niti Paredes, ki je bil eden glavnih pobudnikov incidenta. Vinčić je letos že izključil igralca po koncu tekme – aprila je po burni reakciji ob porazu Reala proti Bayernu pokazal rdeč karton Ardi Gülerju. Sodniki se za tako potezo sicer odločijo zelo redko. 

Slavko Vinčić je v zelo zagretem finalu med drugim pokazal rdeč karton, prejemnik je bil Enzo Fernandez. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters
Slavko Vinčić je v zelo zagretem finalu med drugim pokazal rdeč karton, prejemnik je bil Enzo Fernandez. FOTO: Agustin Marcarian/Reuters

Fifa je takoj po finalu sprožila disciplinski postopek proti argentinskim nogometašem. Iz Fifinega pravilnika izhaja, da bi lahko Molina prejel najmanj tri tekme prepovedi, če bo njegovo ravnanje opredeljeno kot nasilno vedenje ali napad na nasprotnika. Podobna kazen bi lahko doletela tudi Paredesa. Leta 2019 je Zlatan Ibrahimović zaradi podobne poteze – na ligaški tekmi je za vrat prijel vratarja Seana Johnsona – odsedel dve tekmi. 

Druge sankcije, ki v podobnih primerih doletijo posamezne nogometaše, so opomin, denarna kazen, prepoved nastopa na določenem številu tekem, prepoved vstopa v slačilnice oziroma na klop, prepoved opravljanja nogometnih dejavnosti in delo v korist nogometa. Za nogometne zveze so možne še druge sankcije; tekme brez občinstva, odvzem točk, izključitev iz tekmovanja ali razveljavitev rezultata, a najpogostejše so predvsem denarne kazni in disciplinske prepovedi.

Argentina je navajena sankcij

Če bo Fifa po pregledu sankcionirala Argentinsko nogometno zvezo, se to ne bo zgodilo prvič. Že nedavna tekmovanja ponujajo nabor incidentov, v katere so bili vključeni. Na svetovnem prvenstvu leta 2022 je Fifa po tekmi med Argentino in Nizozemsko odprla disciplinski postopek, argentinski rezervisti in trenerji so namreč vstopili na igrišče še pred koncem tekme med izvajanjem enajstmetrovk, po koncu pa so se sprli še igralci obeh reprezentanc. Na tekmi oziroma po njej je bilo izrečenih 17 rumenih kartonov igralcem in članom štabov. 

V finalu kar 23 rdečih kartonov

O vročekrvnosti Južnoameričanov priča tudi letošnji finale tekmovanja Campeonato Minero med Atleticom Mineiro in Cruzeirom. V izdihljajih tekme se je vratar Atletica Everson nič kaj prijazno zaletel v napadalca nasprotne ekipe Christiana. Igralci Cruzeira so Eversona hitro obkrožili in ga potisnili v gol, s čimer so dali povod pretepu, v katerem je rdeči karton prejelo kar 23 igralcev. V manj kot eni minuti so bili na igrišču trenerji, rezervni igralci in varnostniki.

Tudi finale svetovnega prvenstva leta 2022 med Argentino in Francijo ni minil brez disciplinskega epiloga. Fifa je po turnirju odprla postopek proti Argentinski nogometni zvezi zaradi morebitnih kršitev pravil. V ospredju je bilo predvsem vedenje Emiliana Martíneza zaradi neprimerne geste s trofejo. 

Argentinsko reprezentanco je v Buenos Airesu kljub porazu sprejelo ogromno navijačev. FOTO: Luis Robayo/Afp
Argentinsko reprezentanco je v Buenos Airesu kljub porazu sprejelo ogromno navijačev. FOTO: Luis Robayo/Afp

Leta 2021 bi morali Argentinci v kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo igrati proti Braziliji, a je bila tekma prekinjena, ker so Argentinci menda kršili pravila, postavljena zaradi koronavirusa. Fifa je po preiskavi odredila ponovitev tekme, brazilski zvezi naložila globo 540 tisoč evrov, argentinski zvezi 215 tisoč evrov, obema zvezama še po 54 tisoč evrov zaradi prekinitve tekme, štirim argentinskim igralcem pa po dve tekmi prepovedi zaradi neupoštevanja protokola za mednarodne tekme.

Sorodni članki

PremiumPhoto
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Najdražja tekma vseh časov in najmočnejše sporočilo (VIDEO)

Šampionat, ki je 39 dni razvnemal nogometno skupnost in jo polariziral. Turnir različnih filozofij, slogov in načinov dojemanja nogometa gre zasluženo Španiji.
Jernej Suhadolnik 20. 7. 2026 | 18:45
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Isaac del Toro je raje padel, da ne bi ogrozil Pogačarja

Mehičan Isaac del Toro je dokazal, da je izjemen pomočnik. Pred kolesarji na dirki po Franciji ura resnice v Évianu, prvi favorit je Remco Evenepoel.
Matic Rupnik 20. 7. 2026 | 18:45
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Trump še nima dovolj: Gianni, si slišal?

Ameriški predsednik Donald Trump je Gianniju Infantinu poslal sporočilo, da se želi takoj znova potegovati za izvedbo nogometnega svetovnega prvenstva.
20. 7. 2026 | 16:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Svetovne prvake je na ulicah Madrida sprejelo več kot dva milijona ljudi

Španci so po drugem naslovu svetovnega prvaka v nogometu prispeli v Madrid, kjer jih je pričakalo veliko slavje.
Matic Rupnik 20. 7. 2026 | 14:59
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Čeferin z bojkotom finala poslal jasno sporočilo

Predsednik evropske nogometne zveze je bil med najvidnejšimi gosti, ki so manjkali na tribunah stadiona MetLife v New Jerseyju.
20. 7. 2026 | 14:41
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Čeferin z bojkotom finala poslal jasno sporočilo

Predsednik evropske nogometne zveze je bil med najvidnejšimi gosti, ki so manjkali na tribunah stadiona MetLife v New Jerseyju.
20. 7. 2026 | 14:41
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Lidl

Nov odpoklic izdelkov v Lidlu in Tediju

Izdelka iz veleblagovnic Lidl in Tedi predstavljata zdravstveno tveganje.
20. 7. 2026 | 14:37
Preberite več
Novice  |  Svet
Impetigo

Bolezen, ki je skoraj izginila, pustoši po jadranski obali

Iz splitskih pediatričnih ambulant prihajajo poročila o otrocih z neprijetnimi simptomi impetiga. Hrvaški mediji opozarjajo na fekalna onesnaženja na plažah.
19. 7. 2026 | 10:11
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Kadrovski premiki

Slovenski menedžer prevzel visoko mednarodno funkcijo, napoveduje prevzeme

SureWerx je globalni proizvajalec osebne varovalne opreme, varnostnih izdelkov in profesionalnega orodja s sedeži v Kanadi, ZDA in VB.
20. 7. 2026 | 14:53
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Ne spreglejte
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Pogled analitika

Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Adolfo Laurenti, Visa

Agenti umetne inteligence za potrošnika že opravijo celoten nakup

Če bi po vseh šokih Evropa pristala v recesiji, to ne bi bilo presenetljivo. A ni, kar je izjemno, ugotavlja glavni ekonomist za Evropo pri Visi.
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Tomaž Berločnik

Odločitev, da v Sloveniji ne investiramo, se je izkazala za pravilno

V Alfiju nameravajo zu drugim skladom zbrati 300 milijonov evrov in zgraditi za 1500 MW inštaliranih moči elektrarn
Nejc Gole 18. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

SP 2026SP v nogometuArgentinaŠpanijaFifapreiskavakazen

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Umazani komarniki lahko poslabšajo zračenje stanovanja

Na komarnikih se poleti nabirajo prah, cvetni prah in ostanki žuželk. Preverite, kako pogosto jih čistiti in katerim napakam se izogniti.
Kaja Berlot 21. 7. 2026 | 18:04
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Argentina po pretepu v finalu pod preiskavo Fife, grozijo visoke kazni

Reprezentanca je bila zaradi podobnih incidentov pod drobnogledom že večkrat.
Luka Škoda 21. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Zlorabe

Je bil Rupnik oproščen? Žrtve vpijejo o molku pristojnih v Vatikanu

Zastopnica žensk, ki nekdanjega jezuita Marka Rupnika bremenijo zlorab, zahteva odgovore cerkvenih oblasti.
Novica Mihajlović 21. 7. 2026 | 17:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Končana primopredaja na ministrstvu za zdravje

V zdravstvu 200 milijonov evrov primanjkljaja, bolnišnice z 22 milijoni izgube

Minister Tadej Ostrc je izpostavil zamude v postopkih pred sodiščem EU, pri črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov.
Andreja Žibret 21. 7. 2026 | 17:15
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Dopust s štirinožnim prijateljem zahteva nekaj predpriprav

Vse več ljudi se na letni oddih odpravi s svojimi hišnimi ljubljenčki, predvsem kužki. Preverili smo, kako se ustrezno pripraviti na takšno dogodivščino.
21. 7. 2026 | 17:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Zlorabe

Je bil Rupnik oproščen? Žrtve vpijejo o molku pristojnih v Vatikanu

Zastopnica žensk, ki nekdanjega jezuita Marka Rupnika bremenijo zlorab, zahteva odgovore cerkvenih oblasti.
Novica Mihajlović 21. 7. 2026 | 17:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Končana primopredaja na ministrstvu za zdravje

V zdravstvu 200 milijonov evrov primanjkljaja, bolnišnice z 22 milijoni izgube

Minister Tadej Ostrc je izpostavil zamude v postopkih pred sodiščem EU, pri črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov.
Andreja Žibret 21. 7. 2026 | 17:15
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Dopust s štirinožnim prijateljem zahteva nekaj predpriprav

Vse več ljudi se na letni oddih odpravi s svojimi hišnimi ljubljenčki, predvsem kužki. Preverili smo, kako se ustrezno pripraviti na takšno dogodivščino.
21. 7. 2026 | 17:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo