Zaradi napihljivih lutk prekinili tekmo (VIDEO)

Zanimivi prizori v Južni Ameriki. Tekma med argentinskima kluboma Rosario Central in Banfield je bila prekinjena, potem ko so navijači na igrišče zmetali napihljive lutke za seks.

Rosario je prišel do tesne zmage z 2:1, a izid je zasenčila neokusna scena v prvem polčasu, ki so jo uprizorili domači navijači. Šlo je za prvo domačo tekmo po zmagi nad največjimi tekmeci Newells Old Boys z 2:0 v rosarijskem derbiju. Gre za eno najbolj vročekrvnih tekem v nogometu in navijači Rosaria so bili željni posmeha na račun Newellsa.

V osupljivih prizorih so navijači proti igrišču zmetali lutke, oblečene v drese moštva Newells. Redarji so jih hitro poskušali pobrati in jih zmetali nazaj na tribune. A razgreta množica jih je znova zmetala na igrišče, varnostniki pa so se s težavo spopadali z nastalo situacijo. Nekatere navijače so opazili, kako so na tribunah z lutkami izvajali nespodobna dejanja.

Po poročanju argentinskega medija La Nacion je bila tekma zaradi incidenta prekinjena za nekaj minut. Preiskavo spornih prizorov je sprožilo ministrstvo za varnost province Santa Fe. Obnašanje navijačev Rosaria so uporabniki na družbenih omrežjih označili za resnično ogabno in zahtevali stroge kazni.