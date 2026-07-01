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Nogomet

Skrivnost uspeha Messija? Žar in 500 kg mesa (VIDEO)

Pred tekmo šestnajstine finale z Zelenortskimi otoki so se igralci argentinske reprezentance zbrali okoli tradicionalnega žara.
Argentina je osvojila vseh devet točk v skupinskem delu SP. FOTO: Juan Mabromata7AFP
Galerija
Argentina je osvojila vseh devet točk v skupinskem delu SP. FOTO: Juan Mabromata7AFP
Š. R.
1. 7. 2026 | 10:13
1. 7. 2026 | 10:31
1:40
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Argentinci bodo med zadnjimi začeli z izločilnimi boji in se bodo z Zelenortskimi otoki pomerili šele v soboto. V skupinskem delu tekmovanja so sicer svetovni prvaki blesteli in slavili na vseh treh tekmah, odličen je bil predvsem velezvezdnik Lionel Messi, ki je zadel šestkrat. 

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Po zagotovljenem napredovanju so si igralci pripravili tradicionalni argentinski žar, običaj, ki je namenjen ohranjanju dobre energije v garderobi. Okoli žara so se zbrali vsi igralci in predsednik Argentinske nogometne zveze Claudio Tapia, v videoposnetku, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, pa je peki mesa največ časa posvetil odlični vratar Emiliano Martinez. Prvič so si žar pripravili že kmalu po prihodu v Kansas City, kjer imajo trening center. Takrat so se reprezentančni peki borili z močnimi vetrovi, pristojni organi so izdali tudi opozorilo o tornadu. 

BBQ & Grilling

Reprezentanca je v Kansas City poslala okoli petsto kilogramov govedine, za vstop v Združene države Amerike pa je moralo meso izpolnjevati stroge carinske in sanitarne zahteve. Žar so pripravili že na zadnjem SP v Katarju, ko so v državo poslali okoli 900 kg mesa.

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Delov poslovni center

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