Skrivnost uspeha Messija? Žar in 500 kg mesa (VIDEO)

Argentinci bodo med zadnjimi začeli z izločilnimi boji in se bodo z Zelenortskimi otoki pomerili šele v soboto. V skupinskem delu tekmovanja so sicer svetovni prvaki blesteli in slavili na vseh treh tekmah, odličen je bil predvsem velezvezdnik Lionel Messi, ki je zadel šestkrat.

Po zagotovljenem napredovanju so si igralci pripravili tradicionalni argentinski žar, običaj, ki je namenjen ohranjanju dobre energije v garderobi. Okoli žara so se zbrali vsi igralci in predsednik Argentinske nogometne zveze Claudio Tapia, v videoposnetku, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, pa je peki mesa največ časa posvetil odlični vratar Emiliano Martinez. Prvič so si žar pripravili že kmalu po prihodu v Kansas City, kjer imajo trening center. Takrat so se reprezentančni peki borili z močnimi vetrovi, pristojni organi so izdali tudi opozorilo o tornadu.

BBQ & Grilling

Reprezentanca je v Kansas City poslala okoli petsto kilogramov govedine, za vstop v Združene države Amerike pa je moralo meso izpolnjevati stroge carinske in sanitarne zahteve. Žar so pripravili že na zadnjem SP v Katarju, ko so v državo poslali okoli 900 kg mesa.