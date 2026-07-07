Argentinci z Messijem na čelu znova »vstali od mrtvih«

Argentinski nogometaši so po hudem boju dosegli novo zmago na svetovnem prvenstvu. V razburljivi tekmi osmini finala v Atlanti so po hudem boju in težko verjetnem zasuku vendarle s 3:2 (0:1) strli odpor Egipčanov. Toda za napredovanje v četrtfinale so morali favorizirani branilci lovorike spet trepetati vse do konca.

Egipčani so hitro šokirali Argentince. Že v 15. minuti so prešli v vodstvo, potem ko je v polno zadel Yasser Ibrahim. Že šest minut pozneje so imeli Južnoameričani odlično priložnost za izenačenje, toda Lionel Messi vnovič – tako kot že proti Avstriji – z bele točke ni bil natančen.

Yasser Ibrahim je takole popeljal Egipt v vodstvo. FOTO: Marco Bello/Reuters

Afričani so se znova veselili v 58. minuti, toda zadetek Mostafe Zika so zaradi prekrška iz začetka akcije razveljavili. Ko je nato Ziko devet minut pozneje še drugič zatresel argentinsko mrežo, je že dišalo po senzaciji. Toda Messi & Co. so »vstali od mrtvih« in nadomestili zaostanek. Na 1:2 je v 79. minuti znižal Cristian Gabriel Romero, pičle štiri minute pozneje pa je s svojim osmim golom na tem SP (in skupno 21.) rezultat poravnal Messi.

Enzo Fernandez je v sodnikovem dodatku z glavo zadel za zmago Argentine. FOTO: Brett Davis/Reuters

Ko se je že zdelo, da bo sledil podaljšek, se je v drugi minuti sodnikovega dodatka med strelce vpisal še Enzo Fernandez in poskrbel za zmago Argentine.