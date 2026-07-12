Argentinci za zgodovinsko bitko z Anglijo v podaljšku strli deseterico Švicarjev

Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3:1 (1:0, 1:1) premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bo za nastop v finale pomerili z Anglijo, ki je pred tem z 2:1 po podaljšku premagala Norveško.

Argentinci so šele po podaljšku potrdili status favoritov v dvoboju s Švicarji. Ti so nastopili v svojem prvem četrtfinalu na mundialih, nikoli pred tem še niso premagali Argentine, od 72. minute pa so igrali z igralcem manj.

Po rednem delu je bilo 1:1, v podaljšku pa sta številčno premoč vendarle kronala Julian Alvarez v 112. minuti in Lautaro Martinez v drugi minuti dodatka drugega polčasa podaljška.

Argentina je sicer povedla že v 10. minuti, ko je bil po drugem zaporednem kotu najvišji v skoku Alexis Mac Allister.

Po hitrem vodstvu je Argentina v nadaljevanju pokazala manj zanimanja za napad, Švicarji na drugi strani pa so bili napadalno bolj ali manj neučinkoviti. Prvič je v vratih Argentine Emiliano Martinez moral posredovati po pol ure, ko je proti vratom stekel Breel Embolo.

Vse je že kazalo, da bo Argentina prepričljivo nadzorovala potek tekme, a je Švica nato v začetku drugega polčasa pokazala več napadalne ustvarjalnosti. Za to pa je bila nagrajena v 68. minuti, ko je po hitrem napadu zadel Dan Ndoye.

Veselje Švice je hitro zamenjal šok, ko si je v 72. veliko napako privoščil Embolo. Ta je zaradi simuliranja prejel drugi rumeni karton in moral zapustiti igrišče. Pri tem so sodniki drugič na prvenstvu uporabili tehnologijo za odkrivanje napačne identitete prejemnika rumenega kartona. Glavni sodnik Joao Pinhero je namreč kazen prvo namenil argentinskemu branilcu Leandru Paredesu, po pregledu posnetka, ki je razkril, da je Embolo padel sam, pa je popravil odločitev.

Breel Embolo je zaman prepričeval portugalskega sodnika Joaa Pinheira, drugi rumeni karton je zanj pomenil konec mundiala, za Švicarje pa bitka za preživetje. FOTO: Lars Baron/Getty Images Via AFP

Argentina je s številčno prednostjo pritisnila proti golu tekmecev, vendar ob strnjeni švicarski obrambi dolgo ni našla poti do gola. Najbližje je bil v 85. in nato v drugi minuti sodnikovega dodatka rednega dela prvi zvezdnik Argentine Lionel Messi. Prvi poskus mu je ubranil švicarski čuvaj mreže Gregor Kobel, v drugo pa je njegov strel švignil mimo gola.

Messi je sicer pred tem ob osmih doseženih golih na prvenstvu dosegel še drugo asistenco na prvenstvu, ko je iz kota podal za gol Mac Allisterja.

Tekma se je ob precejšnji nemoči Argentine, da prebije nizko postavljeno obrambo Švice prevesila v podaljšek. Znova so pritisnili Argentinci, ki pa v prvih 15 minutah dodatne igre niso našli pravih rešitev.

Ko pa je že kazalo, da bodo za določitev zmagovalca potrebni streli z bele pike, je v ospredje stopil Alvarez. Z razdalje 28 metrov je z vrtinčastim strelom dosegel enega najlepših zadetkov tega prvenstva.

Švicarji so v zadnjih minutah še enkrat pritisnili za izenačenje, a njihovi poskusi niso bili pretirano učinkoviti. Na drugi strani je tik pred koncem končni izid po hitrem protinapadu postavil Lautaro Martinez.

Argentino v polfinalu čaka Anglija. Tekma med zgodovinskimi tekmeci bo v sredo ob 21. uri v Atlanti.