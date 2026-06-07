Argentinci zanesljivi brez Lionela Messija, selektor pa je v skrbeh

Argentinska nogometna reprezentanca je brez poškodovanega kapetana Lionela Messija uspešno prestala prvi pripravljalni preizkus za svetovno prvenstvo v nogometu. Z 2:0 je premagala Honduras. Vlogo prvega zvezdnika večera je prevzel napadalec milanskega Interja Lautaro Martínez, ki je z golom in sijajno asistenco svetovnim prvakom omogočil mirnejše zaključne pripravljačne dneve. V 55. minuti je Martínez s prefinjeno podajo s peto zaposlil Giuliana Simeoneja, ki je povišal na 2:0.

Lionel Messi je tekmo pospremil s klopi za rezervne igralce, selektor Lionel Scaloni pa je opozoril na težave: »Nočem strašiti ljudi, ampak veliko igralcev še ni stoodstotno pripravljenih. Počakali bomo in končne odločitve sprejeli glede na to, kaj moštvo potrebuje. Do torkove tekme bomo čakali in videli,« je bil iskren Scaloni. Argentina bo na SP obrambo naslova v skupini J začela 17. t. m. proti Alžiriji.