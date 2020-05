Argentinec bo za Olimpijo že pohitel v Slovenijo

Ljubljana

Davor Škerjanc (v sredini) je za Olimpijo igral kar 96 ligaških tekem in je bil eden od akterjev najvišje Olimpijine zmage proti Mariboru s 4:1. FOTO: Matej Družnik/Delo

- Z letala na igrišče. Ne sicer dobesedno, a vrnitev svetovnega prvaka in trenerjav Slovenijo se je pošteno zavlekla in sproža ugibanje, kdo bo vodil CB24 Tabor na prvi tekmi nadaljevanja sezone v 1. SNL. Trener sežanskega nogometnega prvoligaša naj bi v Sežano dopotoval v ponedeljek ali torek, že čez 12 ali 13 dni pa bo popeljal moštvo v bitko proti Olimpiji.Ljubljančani bodo v Sežani gostovali v soboto, 6. junija, glavni operativec v klubupa zagotavlja, da s slovitim Argentincem z italijanskim potnim listom na klopi. »Vse je v najlepšem redu. Redno smo v stikih in pričakujemo njegovo vrnitev,« je zagotovil Škerjanc, ki je priznal, da so bili manjši zapleti v zvezi z njegovo vrnitvijo. Pa čeprav je iz Argentine v Evropo minule dni poletelo lepo število zasebnih letal s številnimi nogometnimi zvezdniki na krovih.»Povrhu je Mauro italijanski državljan, a logistična priprava poleta iz Argentine v Evropo je bila vseeno nekoliko bolj zapletena. Upali smo, bila je ena od možnosti, da bi se v Evropo vrnil tudi s pomočjo Juventusa, ki je organiziral vrnitev svojega napadalca. O tem so poročali tudi italijanski mediji,« je še razkril Škerjanc.Camoranesi obdobje osamitve preživlja v družinskem krogu v okolici Buenos Airesa (s soprogo Karino ima pet otrok), medtem ko njegovi desni roki v Sloveniji, pomočnikin strokovnjak za telesno pripravo, že vodita treninge z moštvom. »Vsi igralci so tu in vadijo po Maurovih navodilih pod nadzorom Almirja in Miguela. Ne dvomim, da se bo mister vrnil pravočasno. Dva tedna bosta povsem zadostovala, da bo moštvo taktično ustrezno uigral in pripravil za prvo tekmo z Olimpijo. Prav nič nisem zaskrbljen, saj je za nas to najlažja tekma, za katero se bodo vsi še posebno nabrusili,« je pogled v junijski start usmeril Brkinec, sicer nekdaj član Olimpije, za katero je v treh sezonah odigral 96 tekem v 1. SNL in dosegel 18 golov. Zato bo dvoboj z zeleno-belimi za nekdanjega brkinskega Messija tudi čustven.Oči pa ima uprte tudi proti Nogometni zvezi Slovenije, ki ima v obdobju pandemije najodgovornejšo vlogo.»Bolj konkretne poteze bi morala povleči in od nje pričakujem, da je še bolj odgovorna. Podrobnejša navodila potrebujemo. So tudi absurdi, kot je ta, da bo Gorica brez nadaljevanja sezone igrala dodatne kvalifikacije,« je po malem ošvrknil »bazo« na Brdu.Junijski štart oziroma nadaljevanje sezone je za Camoranesija lepa priložnost, da sijajne igralske izkušnje iz najmočnejših tekem in številne zmage (svetovi prvak z Italijo leta 2006 v Nemčiji) prenese tudi v trenersko kariero. Slovenski začetek je bil za Argentinca, ki je najlepša in najuspešnejša leta preživel pri Juventusu, izjemno uspešen, saj je Tabor v petih letošnjih tekmah osvojil kar 10 točk, se zavihtel na vrh druge polovice lestvice in delno pomagal k Olimpijinemu povečanju prednosti pred Mariborom ter k odstopuz neodločenim izidom v Ljudskem vrtu (0:0). Še bolj zadovoljen je lahko s tem, kako privlačno in sodobno igro je imel Tabor, ki je izgubil le prvo tekmo v letu proti Bravu v Ljubljani.A za Camoranesija pravi slovenski izzivi šele prihajajo – soočenji z moštvoma, za katera je po prvih tekmah ocenil, da sta pokazali največ nogometnih prvin. »Mura in Olimpija sta me najbolj prepričali, Maribor pa ima večji potencial, kot kaže lestvica,« je presodil 43-letni Argentinec, ki ga po Olimpiji, ki ima pred Taborom 21 točk prednosti, čaka še gostovanje v Murski Soboti. Mura Sežancem beži le devet točk.