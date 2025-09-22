Argentinec iz La Masie bi v Rierovem slogu oživel Olimpijo

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je v mestnem derbiju 9. kola 1. SNL drugič zapored izgubila, zaradi česar se je po dobrem mesecu dni poslovil tudi nizozemski trener Erwin van de Looij. Njegov naslednik je že čakal v čakalnici: novi strateg je Argentinec Federico Bessone Luna.

Hiter odgovor na novi spodrsljaj in včerajšnji jutranji trening, ki ga je že vodil tretji trener v sezoni, je razkril, da je imela Olimpija že teden ali dva dogovor z 41-letnim strokovnjakom z mednarodno zavidljivo igralsko kariero in malo manj trenerskimi izkušnjami. Toda, pozor: Luna je v tej sezoni kvalifikacij za konferenčno ligo opravil dober posel z andorskim klubom Santo Colomo: ta je najprej izločila Olimpijinega krvnika v šestnajstini finala KL banjaluški Borac, potem se je močno upirala Polisji, ki je bila lani prvi kvalifikacijski tekmec zeleno-belih.

Kakšna so Argentinčeva priporočila, zaradi katerih naj bi zasvetila luč na koncu predora? Njegova filozofija je na las podobna tisti, ki jo pri Celju neguje Albert Riera. Deloma je tudi prvi Olimpijin Španec del ideološke šole nogometa, ki jo vse od Johana Cruijffa neguje Barcelona in njena akademija La Masia. Luna je njen proizvod. V svojem trenerskem profilu poudarja, da je »ljubitelj igre s posestjo žoge, trener, ki daje poudarek na močan moštveni duh in na zaupanje vseh, pri čemer se osredotoča tudi na posamične potrebe in vloge nogometašev. Da je prilagodljiv, a hkrati dovolj prožen, ne da bi izgubil osnovne principe«.