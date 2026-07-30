Argentinec ne želi biti več v družbi Jana Oblaka

Slovenski reprezentantčni vratar Jan Oblak ima v moštvu »črva«, ki trmari in vznemirja Španijo. Kraljeva španska nogometna zveza (RFEF) je po prijavi Atlética Madrida proti Barceloni sprožila izredni disciplinski postopek, ker je Argentinca Juliana Alvareza nagovarjala k prestopu zunaj pravil. Oba kluba morata predložiti svoja pojasnila, nato pa bo zveza sprejela odločitev.

Atlético trdi, da je Barcelona začela vzpostavljati stike z argentinskim napadalcem zunaj obdobja, ki ga dovoljujejo predpisi. Álvarez ima z madridskim klubom veljavno pogodbo do junija 2030. Izvršni direktor Atlética Miguel Ángel Gil Marín je že pred tedni napovedal, da bo klub za zaščito svojih interesov ukrepal pri pristojnih organih.

Barcelona je potrdila, da je prejela obvestilo o začetku postopka. V katalonskem klubu menijo, da gre za običajen procesni korak, ki pomeni začetek obodbja, v katerem lahko oba kluba predstavita svoje argumente.

Álvarez je glavna prestopna želja Barcelone. Predsednik kluba Joan Laporta je sredi julija razkril, da je Atlético že prejel ponudbo za argentinskega reprezentanta, za katerega je katalonski klub pripravljen plačati največ 100 milijonov evrov odškodnine, vendar Madridčani vztrajajo, da igralca ne nameravajo prodati niti za 150 milijonov evrov ali 200 milijonov evrov. Álvarez je že med svetovnim prvenstvom povedal, da si želi novega izziva.

Pomemben datum bo 10. avgust, ko se začnejo priprave Atlética za novo sezono. Takrat bo verjetno že znano, kakšno je stališče madrdiskega velikana glede Alvarezove prihodnosti.