  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Nogomet

Argentinska podpredsednica: Igramo proti piratom

Razgreta čustva pred drugo polfinalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu je na družbenem omrežju X podkurila še političarka Victoria Villarruel.
Argentinska podpredsednica Victoria Villarruel je še podžgala strasti pred nogometno bitko z Anglijo. FOTO: Juan Mabromata/AFP
Galerija
Argentinska podpredsednica Victoria Villarruel je še podžgala strasti pred nogometno bitko z Anglijo. FOTO: Juan Mabromata/AFP
G. N.
15. 7. 2026 | 17:23
15. 7. 2026 | 17:24
3:54
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Polfinalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Anglijo je v deželi svetovnih prvakov šla čez meje nromalnega. Že tako razgreta čustva je podkurila še argentinska podpredsednica Victoria Villarruel, ki je v objavi na družbenem omrežju X tekmo povezala z dolgoletnim sporom glede suverenosti Falklandskih (Malvinskih) otokov.

»Igramo proti piratom, ki so si prisvojili naše ozemlje. To ni navadna tekma. To so Malvini, to je Diego, to je morda zadnje svetovno prvenstvo Lea Messija. Do zadnjega diha bomo zahtevali, kar je naše,« je zapisala.

Falklandski otoki so že desetletja predmet ozemeljskega spora med Argentino in Združenim kraljestvom. Aprila 1982 je tedanja argentinska vojaška hunta ukazala zasedbo otočja, kar je sprožilo vojno z Veliko Britanijo. Spopadi so trajali do junija istega leta in terjali 649 argentinskih ter 255 britanskih življenj. Oče podpredsednice Eduardo Marcelo Villarruel je kot častnik sodeloval v vojni, po spopadih pa je bil nekaj časa v britanskem ujetništvu.

Uvrstitev Argentine v polfinale proti Angliji je vprašanje Malvinov znova postavila v središče javne razprave. Na družbenem omrežju X sta se o tem zapletla tudi argentinski državni sekretar za zunanje zadeve Pablo Quirno in britanski politični komentator Nile Gardiner, nekdanji svetovalec premierke Margaret Thatcher.

Otoki bodo za vedno »vedno britanski«

Gardiner je zapisal, da je bilo vprašanje suverenosti dokončno rešeno po vojni leta 1982 in da bodo otoki »vedno britanski«. Quirno mu je odgovoril s sklicevanjem na resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov iz novembra 1982, ki poudarja, da vojna ni spremenila pravne narave spora, ter obe državi poziva k nadaljevanju pogajanj za mirno rešitev.

Argentina vse od vrnitve demokracije leta 1983 na mednarodnih forumih vztraja pri zahtevi po pogajanjih o suverenosti. Generalna skupščina in Posebni odbor ZN za dekolonizacijo sta večkrat pozvala Buenos Aires in London k obnovitvi dialoga, vendar Združeno kraljestvo pogajanj ni želelo obnoviti.

Nogometni dvoboji med Argentino in Anglijo imajo zato poseben simbolni pomen. Na svetovnih prvenstvih sta se reprezentanci doslej pomerili petkrat. Anglija je slavila v letih 1962, 1966 in 2002, Argentina pa leta 1986 in 1998. Tekma v Mehiki leta 1986 je ostala v zgodovini zaradi Maradonovega zadetka z »božjo roko« in »gola stoletja«, številni Argentinci pa so jo razumeli kot športno zadoščenje po vojni za Falklandske otoke.

Argentinsko ministrstvo za varnost je polfinale označilo za tekmo z najvišjim varnostnim tveganjem na svetovnem prvenstvu. Oblasti Argentine in Združenega kraljestva so skupaj s Fifo ter ameriškimi varnostnimi službami pripravili obsežen varnostni načrt, ki vključuje ločene vhode za navijače obeh reprezentanc, okrepljeno policijsko prisotnost na stadionu in v njegovi okolici ter prepoved zastav in drugih predmetov z vsebinami, ki spodbujajo sovraštvo ali izražajo politična sporočila.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Kdor ne skače, je ...

Evforija in norija v Buenos Airesu ne poznata meja

V vsepslošni evforiji, ki vlada pred polfinalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Anglijo, ne zmanjka humornih in nenavdnih dejanj
15. 7. 2026 | 16:11
Preberite več
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Argentina ima največjo korist od VAR, Anglija najmanjšo

Argentina na mundialu očitno ne igra le z enajstimi igralci. Analiza četrtfinalistov nakazuje, da ima pogosto na svoji strani tudi sodniški sistem.
15. 7. 2026 | 07:29
Preberite več
Premium
Šport  |  Nogomet
SP v nogometu

Anglija proti Argentini: dvoboj, ki presega nogomet

Drevi ob 21. uri v Atlanti polfinalni spektakel med Anglijo in Argentino. Tradicija po okusu južnoameriške velesile.
Siniša Uroševič 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Furs

Najvišje prijavljene plače nižje kot leto prej, rekorder ima tri milijone evrov

Med deseterico najvišjih bruto plač je letos osem prejemnikov preseglo milijon evrov bruto.
Pija Kapitanovič 15. 7. 2026 | 09:28
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Vredno branja

Znanstvenofantastična romanca se dogaja v Planici

Igor Harb: Prvencu je dodal ljubezen, da zgodba o potovanju na Mars ne bi bila dolgočasna
Zdenko Matoz 14. 7. 2026 | 06:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Obisk v Ukrajini

Janša že v Kijevu, z obiskom Ukrajine zaokrožuje diplomatsko ofenzivo

Premierova pot sovpada z napovedjo Slovenije, da bo napadeni državi namenila dodatnih 50 milijonov dolarjev vojaške pomoči.
Jure Kosec 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Horoskop

Dnevni horoskop za sredo, 15. julija 2026

Priložnosti za rast in priznanje na poslovnem področju. Zvezde danes nagrajujejo jasnost, pogovor in premišljeno akcijo.
15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
15. 7. 2026 | 10:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
13. 7. 2026 | 09:34
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Dodatno zdravstveno zavarovanje

Ljudje iščejo predvsem hitro pot do diagnoze

Pri sklepanju dodatnega zdravstvenega zavarovanja se je treba pogovoriti s svetovalcem in seznaniti s pogoji koriščenja.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Sponzorstvo

Povezujejo jih športna kultura, slovenski ponos in ekipni duh

Pivovarna Laško Union bo tudi prihodnja štiri leta podpirala slovensko košarko in sodelovala v projektu EuroBasket 2029.
Milka Bizovičar 15. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

svetovno prvenstvo v nogometuSP 2026Victoria Villarruelpodpredsednica

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
Spremljamo v živo

V živo:      V živo: Angleži si želijo izločiti Messija in druščino

Na svetovnem prvenstvu v nogometu je vse pripravljeno na drugi polfinalni obračun med Anglijo in Argentino.
Matic Rupnik 15. 7. 2026 | 18:04
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Deloindom

Hiša, v kateri stopnišče ni le prehod, ampak srce doma

Iz zahtevnega tlorisa je nastal svetel družinski dom, kjer stopnišče povezuje kuhinjo, jedilnico in dnevni prostor ter skriva več funkcij.
Aleksandra Zorko 15. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Nogomet

Mali brat Laminea Yamala postal največja zvezda SP 2026

Triletni Keyne je kot vihar prevzel svetovno prvenstvo v nogometu s svojimi zabavnimi trenutki.
15. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bogastvo za najstnika

Na mundialu je igral le eno tekmo, zdaj so zanj plačali 54 milijonov evrov

Hrvaški nogometni reprezentant Luka Vušković je iz Tottenhama prestopil k Brightonu. V minuli sezoni je v bundesligi za Hamburg dosegel šest golov.
15. 7. 2026 | 17:40
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vroče glave

Argentinska podpredsednica: Igramo proti piratom

Razgreta čustva pred drugo polfinalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu je na družbenem omrežju X podkurila še političarka Victoria Villarruel.
15. 7. 2026 | 17:23
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Nogomet

Mali brat Laminea Yamala postal največja zvezda SP 2026

Triletni Keyne je kot vihar prevzel svetovno prvenstvo v nogometu s svojimi zabavnimi trenutki.
15. 7. 2026 | 18:00
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Bogastvo za najstnika

Na mundialu je igral le eno tekmo, zdaj so zanj plačali 54 milijonov evrov

Hrvaški nogometni reprezentant Luka Vušković je iz Tottenhama prestopil k Brightonu. V minuli sezoni je v bundesligi za Hamburg dosegel šest golov.
15. 7. 2026 | 17:40
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vroče glave

Argentinska podpredsednica: Igramo proti piratom

Razgreta čustva pred drugo polfinalno tekmo svetovnega prvenstva v nogometu je na družbenem omrežju X podkurila še političarka Victoria Villarruel.
15. 7. 2026 | 17:23
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
9. 7. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Skladnost še ne pomeni pripravljenosti – bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Preberite več
Promo
Razno
PRIHODNOST

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
15. 7. 2026 | 08:44
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
13. 7. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
14. 7. 2026 | 07:50
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo