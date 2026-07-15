Argentinska podpredsednica: Igramo proti piratom

Polfinalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu med Argentino in Anglijo je v deželi svetovnih prvakov šla čez meje nromalnega. Že tako razgreta čustva je podkurila še argentinska podpredsednica Victoria Villarruel, ki je v objavi na družbenem omrežju X tekmo povezala z dolgoletnim sporom glede suverenosti Falklandskih (Malvinskih) otokov.

»Igramo proti piratom, ki so si prisvojili naše ozemlje. To ni navadna tekma. To so Malvini, to je Diego, to je morda zadnje svetovno prvenstvo Lea Messija. Do zadnjega diha bomo zahtevali, kar je naše,« je zapisala.

Falklandski otoki so že desetletja predmet ozemeljskega spora med Argentino in Združenim kraljestvom. Aprila 1982 je tedanja argentinska vojaška hunta ukazala zasedbo otočja, kar je sprožilo vojno z Veliko Britanijo. Spopadi so trajali do junija istega leta in terjali 649 argentinskih ter 255 britanskih življenj. Oče podpredsednice Eduardo Marcelo Villarruel je kot častnik sodeloval v vojni, po spopadih pa je bil nekaj časa v britanskem ujetništvu.

Uvrstitev Argentine v polfinale proti Angliji je vprašanje Malvinov znova postavila v središče javne razprave. Na družbenem omrežju X sta se o tem zapletla tudi argentinski državni sekretar za zunanje zadeve Pablo Quirno in britanski politični komentator Nile Gardiner, nekdanji svetovalec premierke Margaret Thatcher.

Otoki bodo za vedno »vedno britanski«

Gardiner je zapisal, da je bilo vprašanje suverenosti dokončno rešeno po vojni leta 1982 in da bodo otoki »vedno britanski«. Quirno mu je odgovoril s sklicevanjem na resolucijo Generalne skupščine Združenih narodov iz novembra 1982, ki poudarja, da vojna ni spremenila pravne narave spora, ter obe državi poziva k nadaljevanju pogajanj za mirno rešitev.

Argentina vse od vrnitve demokracije leta 1983 na mednarodnih forumih vztraja pri zahtevi po pogajanjih o suverenosti. Generalna skupščina in Posebni odbor ZN za dekolonizacijo sta večkrat pozvala Buenos Aires in London k obnovitvi dialoga, vendar Združeno kraljestvo pogajanj ni želelo obnoviti.

Nogometni dvoboji med Argentino in Anglijo imajo zato poseben simbolni pomen. Na svetovnih prvenstvih sta se reprezentanci doslej pomerili petkrat. Anglija je slavila v letih 1962, 1966 in 2002, Argentina pa leta 1986 in 1998. Tekma v Mehiki leta 1986 je ostala v zgodovini zaradi Maradonovega zadetka z »božjo roko« in »gola stoletja«, številni Argentinci pa so jo razumeli kot športno zadoščenje po vojni za Falklandske otoke.

Argentinsko ministrstvo za varnost je polfinale označilo za tekmo z najvišjim varnostnim tveganjem na svetovnem prvenstvu. Oblasti Argentine in Združenega kraljestva so skupaj s Fifo ter ameriškimi varnostnimi službami pripravili obsežen varnostni načrt, ki vključuje ločene vhode za navijače obeh reprezentanc, okrepljeno policijsko prisotnost na stadionu in v njegovi okolici ter prepoved zastav in drugih predmetov z vsebinami, ki spodbujajo sovraštvo ali izražajo politična sporočila.