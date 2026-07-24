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Nogomet

Kontroverzni predsednik jasno in glasno: Naj živi Argentina!

Javier Milei je v domoljubnem slogu na družbenih omrežjih odgovoril kritikom nogometne reprezentance, tudi opozicijskim »peronistom«.
Argentinski predsednik Javier Milei je stopil v bran nogometni reprezentanci. FOTO: David Dee Delgado/Reuters
Galerija
Argentinski predsednik Javier Milei je stopil v bran nogometni reprezentanci. FOTO: David Dee Delgado/Reuters
G. N.
24. 7. 2026 | 11:35
24. 7. 2026 | 11:42
2:46
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Argentinski predsednik Javier Milei se je na kritike nogometne reprezentance po svetovnem prvenstvu odzval v svojem slogu, z veliko domoljubja. Družbena omrežja je zasul s svojimi pogledi.

»Če imaš sovražnike, pomeni, da si se nekoč za nekaj postavil. Mi se postavljamo za Argentino,« je zapisal v eni od objav na Instagramu, v drugi je dodal: »Težava Argentine je, da izstopamo, nikogar ne pustimo ravnodušnega. Zavidajo nam, ker smo dobri skoraj v vsem.«

Številni zapisi so bili sporočilni, »svet bo zdaj videl, česa je sposobna država, polna Argentincev«, je dal jasno vedeti, zakaj ima rad svojo reprezentanco. S poomočjo umetne inteligence je ustvaril podobo, na kateri si razpira srajco in razkriva argentinski reprezentančni dres z napisom: »Naj živi Argentina!«

Kontroverzni predsednik je med svetovnim prvenstvom večkrat javno podprl reprezentanco Lionela Scalonija in kapetana Lionela Messija. V več intervjujih poudaril, da je pozorno spremljal nastope reprezentance. Privrženci njegove politične stranke pa so na družbenih omrežjih širili tudi trditve, da opozicijski »peronisti« ne podpirajo Messija, pri čemer je Milei nekatere od teh objav delil na omrežjih X in Instagram.

Svet bo videl, česa so sposobni Argentinci

Po prvenstvu se je na družbenih omrežjih razširil val kritik na račun Argentine.

V polemiko je posegla tudi špansko pevka Rosalía, ki je po finalu na družbenih omrežjih delila objavo nekdanje igralke filmov za odrasle Mie Khalife, kritično do Argentine. Pozneje se je za objavo opravičila, vendar je sprožila burne odzive v Argentini, zaradi katerih so v Córdobi odpovedali koncert, posvečen njeni glasbi.

Na očitke se je odzval tudi tiskovni predstavnik argentinske vlade Adrián Ravier, ki je ocenil, da gre predvsem za pojav, značilen za družbena omrežja.

»Predsednik je zapisal, da bo svet še videl, česa so Argentinci sposobni. Argentina postaja zgled pri izvajanju gospodarskega programa, ki izboljšuje razmere v državi,« je dejal za spletni kanal časnika El Cronista.

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Argentinaargentinska nogometna reprezentancaJavier Mileidružbena omrežja

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