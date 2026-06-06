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Nogomet

Argentinski selektor odkrito: Nobene odločitve ne sprejmem brez Messija

Scaloni je pred mundialom razkril, kako pomembno vlogo ima Messi tudi zunaj igrišča.
Lionel Messi bo na svetovnem prvenstvu še šestič vodil Argentino, tokrat ne več v lovu na manjkajočo lovoriko, temveč v poskusu obrambe svetovne krone. FOTO: Maria Lysaker/Reuters
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Lionel Messi bo na svetovnem prvenstvu še šestič vodil Argentino, tokrat ne več v lovu na manjkajočo lovoriko, temveč v poskusu obrambe svetovne krone. FOTO: Maria Lysaker/Reuters
Blaž Potočnik
6. 6. 2026 | 13:27
3:21
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Argentina bo na svetovnem prvenstvu branila naslov iz Katarja, njena zgodba pa bo tudi tokrat neločljivo povezana z Lionelom Messijem. Ne le zato, ker je kapetan in največje ime reprezentance, temveč zato, ker ima v ekipi vlogo, ki presega običajno kapetansko funkcijo. Selektor Lionel Scaloni je pred začetkom mundiala odkrito priznal, da se pri vseh odločitvah posvetuje prav z njim.

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Messi več kot le kapetan

»Nobene odločitve ne sprejmem brez pogovora z Messijem. Nima smisla govoriti, da sem edini, ki tukaj odloča. Vedno se pogovarjava, Messi sodeluje pri vsaki odločitvi. Vprašam ga za mnenje, kako se počuti, in poskušamo priti do skupne rešitve,« je dejal Scaloni.

Lionel Scaloni je Argentino popeljal do vseh največjih lovorik, pred novim mundialom pa razkril, kako pomemben glas v slačilnici ostaja Messi. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP
Lionel Scaloni je Argentino popeljal do vseh največjih lovorik, pred novim mundialom pa razkril, kako pomemben glas v slačilnici ostaja Messi. FOTO: Ronaldo Schemidt/AFP

Argentinski selektor s tem ni razkril velike skrivnosti, ampak je le potrdil nekaj, kar je pri tej reprezentanci že dolgo očitno: Messi je njen vodja, merilo in igralec, okoli katerega se je oblikovalo najuspešnejše obdobje argentinskega nogometa po Diegu Maradoni. Z naslovom svetovnega prvaka v Katarju je zapolnil največjo praznino svoje kariere in Argentini po 36 letih vrnil najdragocenejšo nogometno lovoriko.

»Tako tudi mora biti, ker nam tudi takrat, ko ima na igrišču težave, še vedno prinese ogromno,« je še dodal Scaloni.

Zadnji ples ali še ena velika zgodba?

Za Messija bo to že šesto svetovno prvenstvo. Prvič je na največjem reprezentančnem odru nastopil leta 2006 v Nemčiji, dve desetletji pozneje pa bo Argentino znova vodil kot njen osrednji obraz. Danes je star 38 let, med turnirjem bo dopolnil 39 let, zato je vse bolj jasno, da bi lahko bil to njegov zadnji mundial.

V Katarju je Messi že dobil pravljični razplet, po katerem je tako dolgo hrepenel. Tokrat bo izziv drugačen. Argentina ne bo lovila zgodovinske odrešitve svojega največjega zvezdnika, temveč nekaj, kar v modernem nogometu ni uspelo nikomur več kot šest desetletij: ubraniti naslov svetovnega prvaka. Nazadnje je to uspelo Braziliji, ki je slavila v letih 1958 in 1962.

Prav zato bi bilo novo argentinsko slavje eden največjih dosežkov modernega reprezentančnega nogometa. Argentina ima za takšen podvig dovolj močno zasedbo. Ob Messiju v ekipi ostajajo številni nosilci iz Katarja, Scaloni pa je tudi tokrat moštvo zgradil okoli preverjenega jedra, ki je že dokazalo, da zna zmagovati pod največjim pritiskom.

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Argentina bo nastopila v skupini J, v kateri jo čakajo Alžirija, Avstrija in Jordanija. Prvo tekmo bo odigrala proti Alžiriji v Kansas Cityju, nato sledita še obračuna z Avstrijo in Jordanijo.

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Lionel Messiargentinska nogometna reprezentancaLionel ScaloniSP v nogometu

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