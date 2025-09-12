Arhitekturno čudo in najhitreje zgrajeni stadion v zgodovini domuje v Afriki

Leta 2023 so v Rabatu, maroški prestolnici, porušili legendarni stadion princa Mulaja Abdalaha. Tam naj bi namreč zgradili sodobnejši in ambicioznejši stadion, na katerem bi lahko spremljali številne odmevne športne dogodke. A skoraj neverjetno, slabi dve leti pozneje je stadion že dokončan in odprt.

Praviloma gradnja podobnih objektov traja od pet do šest let, kompleks s skoraj 70.000 sedeži na severu Afrike pa je bil zgrajen v manj kot 24 mesecih. S tem spada med največje na celini, njegova zasnova pa je navdihnjena z bogato maroško dediščino. Izstopa tudi sodobna zunanjost, ki bo nedvomno pritegnila ogromno pogledov.

Ob stadionu je zgrajena arena z 21.000 sedeži, ki je namenjena predvsem atletskim in manjšim nogometnim prireditvam. Ima tudi certifikat Svetovne atletske zveze, kar pomeni, da lahko organizirajo velike dogodke, med katere, denimo, spada diamantna liga.

Maročane naj bi celoten projekt stal od 400 do 500 milijonov dolarjev (340 do 425 milijonov evrov) in je ena največjih športnih naložb v zgodovini te severnoafriške države. Letos pozimi bo stadion gostil Afriški pokal narodov, vrhunec pa bo doživel leta 2030, ko bo Maroko skupaj s Španijo in Portugalsko gostil svetovno nogometno prvenstvo.

Skrivnost tako hitre gradnje je v brezkompromisni organizaciji in neutrudnem delu, navajajo maroške oblasti. Takoj po rušenju starega stadiona leta 2023 so bili delavci zaposleni v izmenah, dela pa so potekala 24 ur na dan.

Stadion princa Mulayja Abdalaha je bil uradno odprt 4. septembra, že naslednji dan pa je domača nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo s 5:0 premagala izbrano vrsto Nigra.

Z zgraditvijo stadiona Maroko tako ni le pridobil stadiona za velika tekmovanja, temveč je postavil tudi nov standard v hitrosti in učinkovitosti megaprojektov. V manj kot dveh letih je Rabat ruševine spremenil v arhitekturno čudo, ki se bo s ponosom predstavilo širšemu svetu. A tu se ne bodo ustavili. Pred organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu leta 2030 prenavljajo tudi stadion v Tangerju, ki bo prav tako sprejel dobrih 70.000 ljudi.