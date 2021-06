Arnautović naj bi žalil Albanca

Evropska nogometna zveza (Uefa) je sporočila, da je sprožila disciplinsko preiskavo vedenja avstrijskega reprezentanta Marka Arnautovića na nedeljski tekmi proti Severni Makedoniji. Napadalec slovenske severne sosede je besnel nad nasprotne igralce, Uefa pa preiskuje, ali je pri tem šlo za napad na osnovi narodnosti. Arnautović je po doseženem zadetku za 3:1 med proslavljanjem jezno kričal proti igralcem Severne Makedonije. Mediji so pri tem zapisali, da je Arnautović predvsem žalil krilnega igralca Ezgjana Alioskija, pri tem pa naj bi govoril o njegovi albanski narodnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Arnautović je v ponedeljek na družbenih omrežjih objavil obširno opravičilo, ob tem pa ni navedel točnega vzroka za njegovo kesanje. »Na včerajšnji tekmi je bilo izrečenih nekaj pikrih besed kot del emocij na tekmi, za katere bi se rad opravičil. To velja še posebej za moje prijatelje iz Severne Makedonije in Albanije,« je zapisal avstrijski reprezentant. »Izpostavil bi, da nikakor nisem rasist. Imam prijatelje po vsem svetu in zagovarjam raznolikost,« je še dodal. Njegovo vedenje na tekmi ni ušlo Uefi, ki bo tako preverila, ali gre za kršitev disciplinskih pravil. Nogometna zveza Makedonije je ob tem krovno zvezo pozvala k strogemu ukrepanju proti Arnautoviću.

