Arne Slot v Liverpoolu dobil nogo, naslednik je že podčrtan

Liverpool je po koncu sezone odpustil Arneja Slota, čeprav je Nizozemec klub v prvi sezoni po odhodu Jürgena Kloppa popeljal do naslova angleških prvakov. Odločitev je sledila slabši drugi sezoni, v kateri so rdeči v premier league končali na petem mestu, uvrstitev v ligo prvakov so si zagotovili šele v zadnjem kolu.

Slot je v dveh letih na Anfieldu osvojil eno veliko lovoriko, premier league v sezoni 2024/25. To je bil Liverpoolov 20. naslov angleškega prvaka, s katerim se je klub na vrhu večne lestvice izenačil z Manchester Unitedom.

Glavni kandidat za njegovega naslednika je Andoni Iraola, ki je v zadnjih sezonah opozoril nase pri Bournemouthu, letos so češnje sezono zaključile z izjemnim nizom in se prebile v Evropo. Po poročanju številnih medijev dogovor ni več daleč, Fabrizio Romano je poročal, da se strani strinjata o ključnih vprašanjih, sledijo le še formalnosti.

Med drugimi imeni, ki se pojavljajo v angleških medijih, sta tudi Sebastian Hoeness in Oliver Glasner, ki se je nedavno razšel s Crystal Palaceom.

Andoni Iraola je na otoku zelo cenjen. FOTO: Craig Brough/Reuters

Liverpoolova sezona 2025/26 je pomenila velik padec po naslovu prvaka in poletjem, v katerem so za okrepitve zapravili več kot 400 milijonov evrov ter postavili angleški rekord. Ekipa je zaostala za vrhom, v domačih pokalih ostala brez lovorike, v klubu pa so po koncu sezone ocenili, da potrebujejo novo smer delovanja. V klubski izjavi so Slotov prispevek opisali kot »pomemben in pomenljiv«, a dodali, da je bila menjava nujna za nadaljnji napredek.

Navijači so Slotu zamerili odnos do legende kluba Mohameda Salaha v zanj zadnji sezoni na Anfieldu, pogosto je prah dvigoval tudi z nenavadnimi izjavami na novinarskih konferencah.