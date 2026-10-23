Težave v Londonu, Arteta: Ne kaže dobro

Angleški nogometni prvoligaš Arsenal bi lahko za daljše obdobje ostal brez enega svojih najpomembnejših igralcev. Bukayo Saka se je poškodoval na sredini tekmi lige prvakov proti Bayernu iz Münchna (2:2), prve informacije o njegovem zdravstvenem stanju pa niso spodbudne. Trener Londončanov Mikel Arteta je priznal, da bi lahko 25-letni krilni napadalec manjkal več tednov.

Saka si je na tekmi proti Bayernu poškodoval stegensko mišico, natančnejši obseg poškodbe pa bodo pokazale dodatne preiskave. Po poročanju angleških medijev bi lahko okrevanje trajalo tudi do osem tednov, vendar pri Arsenalu za zdaj še niso podali dokončne ocene.

»Danes bo opravil magnetno resonanco, saj se je na poškodovanem območju nabralo precej tekočine, zaradi česar je bilo težko oceniti resnost poškodbe. Več bomo verjetno vedeli jutri,« je na novinarski konferenci povedal Arteta. Španski strateg ob tem ni skrival zaskrbljenosti. »Potrebujemo še nekaj dodatnih preiskav in mnenj specialistov. Znaki niso dobri, zato moramo biti potrpežljivi, preden bomo lahko podali dokončno oceno,« je dodal.

Za Sako je to že enajsta poškodba po septembru 2024. V zadnjem obdobju ima težave tudi z Ahilovo tetivo, ki ga je ovirala že med letošnjim svetovnim prvenstvom. Zaradi najnovejše poškodbe bo po vsej verjetnosti izpustil tudi novembrski tekmi angleške reprezentance v ligi narodov proti Hrvaški in Španiji.

Arteta je ob vprašanju o vse pogostejših poškodbah svojega varovanca opozoril predvsem na vse zahtevnejši tekmovalni koledar.

»V zadnjem letu je bilo zagotovo drugače. Obremenitve igralcev so ogromne, tekem je vse več, njihova intenzivnost je visoka, poleg tega so tu še reprezentančne obveznosti. Časa za počitek med posameznimi tekmami je vse manj,« je pojasnil. Kot primer je navedel prav Arsenalov trenutni razpored. Londončani so igrali v nedeljo popoldne, nato v sredo zvečer, že v soboto pa jih čaka nov prvenstveni obračun proti Evertonu.

»Med tekmami imamo manj kot 66 oziroma 67 ur časa za okrevanje, ob vseh drugih obremenitvah, ki jih imajo igralci,« je poudaril Arteta. Morebitna daljša odsotnost Sake bi bila za Arsenal precejšen udarec, saj je angleški reprezentant eden ključnih členov londonskega moštva. Kako dolgo bo moral počivati, bo znano po dodatnih zdravniških pregledih.