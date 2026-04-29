Arsenal nima izbire, nad Jana Oblaka mora z vsemi topovi

Morda je bil sinočnji visokooktanski dvoboj v Parizu res najtežje pričakovana tekma te sezone v ligi prvakov, toda tudi drugi večer letošnjega polfinala bi bil lahko spektakularen. Drevi (21) se bosta pomerila Atletico in Arsenal, spopad na štadionu Metropolitano pa bo dobil večjo razsežnost tudi za slovenske ljubitelje vrhunskega nogometa. Med vratnici Madridčanov se bo vrnil vratar Jan Oblak, ki upravičeno pričakuje zahtevno delo.

Nizozemski glavni sodnik Danny Makkelie, nekoč bolj znan po delovanju v sobi za VAR, v dosedanjih enajstih tekmah Atletica ali Arsenala še ni dosodil kazenskega strela, prav tako je pokazal le malo rumenih kartonov, Madridčani in Londončani pa so povečini zmagovali; obojim je spodrsnilo le po enkrat. Katero tradicijo bodo prekinili drevi v Madridu? Španci imajo pred revanšo »oporo« tudi v statistiki. Atletico v izločilnih dvobojih z angleškimi klubi blesti – dobil je 11 od 15 dvobojev, tudi vse tri polfinalne.