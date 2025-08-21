Arsenal dobil severnolondonsko bitko za Ezejev podpis

Londonski Arsenal je blizu novi okrepitvi. Kot poroča športni portal The Athletic, so topničarji dosegli načelni dogovor o prestopu napadalca Eberechija Ezeja iz Crystal Palacea.

Arsenal se je z Ezejem že dogovoril o finančnih zahtevah, zanj pa bodo plačali 78 milijonov evrov, kolikor je, kot piše The Athletic, ponudil tudi drugi severnolondonski klub Tottenham Hotspur. Britanski medij The Guardian piše, da bo 27-letni Anglež zaigral za orle na današnji kvalifikacijski tekmi za Uefino konferenčno ligo, nato pa bo pri Arsenalu opravil zdravniški pregled.

Dogovor med kluboma sledi poškodbi Arsenalovega nemškega napadalca Kaia Havertza, ki je na prvi tekmi angleškega prvenstva proti Manchester Unitedu staknil poškodbo kolena. Pri klubu še niso potrdili, za koliko časa bo nemški reprezentant odsoten. V poletnem prestopnem roku so se topničarji na napadalnih položajih okrepili z Viktorjem Gyökeresom, ki je prišel iz lizbonskega Sportinga, in Nonijem Maduekejem, ki se je na Emirates preselil s Stamford Bridgea.

Eze je v mladinskih selekcijah nastopal za Arsenalovo akademijo, a ga je klub pri trinajstih letih odslovil. Kot mladinec je igral tudi za Fulham, Reading in Milwall, leta 2016 pa se je pridružil Queens Park Rangers. Za QPR je v štirih letih zbral 104 nastope in se leta 2020 za okoli 22 milijonov evrov pridružil Palaceu. V lanski sezoni je na 43 tekmah prispeval 14 zadetkov in 11 podaj ter v finalu pokala FA zabil zmagoviti gol.