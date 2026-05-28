Nogomet

Arsenal je na treningu pozdravil povratnika

Desni bočni branilec Jurrien Timber je včeraj treniral s soigralci in bo odpotoval v Budimpešto.
Jurrien Timber je z ekipo opravil poln trening. FOTO: Hannah Mckay/Reuters
T. E.
28. 5. 2026 | 10:19
28. 5. 2026 | 10:38
Le nekaj dni pred finalom lige prvakov je Arsenal prejel dobro novico. Po več kot dvomesečni odsotnosti zaradi poškodbe je včeraj bočni branilec Jurrien Timber opravil prvi polni trening z ekipo. Nizozemec bo s svojimi soigralci odpotoval v Budimpešto, baskovski trener Mikel Arteta pa se bo danes odločil, ali ga bo uvrstil v kader za tekmo.

Črpal od največjih, enega od njih bi sklatil z vrha

Topničarji si bodo želeli, da bo branilec nared za dvoboj, saj se je v vrste Paris Saint-Germaina ta teden vrnil izvrstni Ousmane Dembele, Angleži pa na položaju desnega bočnega branilca že pogrešajo poškodovanega Bena Whita. V primeru Timberjeve odstotnosti bo najverjetneje to luknjo zapolnil Cristhian Mosquera, ki raje igra na osrednjih položajih v obrambi. 

Timber je za topničarje nazadnje zaigral sredi marca proti Evertonu, njegovo okrevanje po poškodbi pa je trajalo dlje, kot je pričakoval tudi sam. Kot kaže, je njegova pripravljenost prepričala nizozemskega selektorja Ronalda Koemana, ki ga je uvrstil na seznam potnikov za bližnje svetovno prvenstvo.

Finale lige prvakov bo v soboto ob 18. uri. 

ArsenalJurrien TimberParis Saint-GermainMikel Artetaliga prvakovOusmane DembeleRonald Koeman

