Bask Unai Emery ni več trener nogometašev Arsenala. Lastnik kluba Josh Kroenke se mu je zahvalil za sodelovanje in navrgel, da je bila odločitev sprejeta zaradi slabih rezultatov moštva.



To ni zmagalo na zadnjih sedmah tekmah, kar je najslabši niz topničarjev od leta 1992.



Nekdanja igralska legenda kluba, Šved Freddie Ljungberg, dozdaj pomočnik Emeryja, je bil imenovan za začasnega trenerja prvega moštva, dokler naloge glavnega stratega ne bo prevzel novi trener.



Unai Enery je sicer pred lansko sezono nasledil legendarnega Arsèna Wengerja, a je klub rezultatsko še nazadoval, v letošnjem angleškem prvenstvu je v slabem položaju v boju za četrto mesto in s tem uvrstitvijo v ligo prvakov.

Allegri, Pochettino

Baska je dokončno pokopal poraz v 5. krogu evropske lige, ko je Arsenal na domačem stadionu z 1:2 izgubil z Eintrachtom iz Frankfurta.



V krogu kandidatov za novega trenerja je tudi nekdanji Juventusov strateg Massilimilano Allegri, pa tudi do nedavnega trener Tottenhama Mauricio Pochettino.