Arsenal preživel dramo in dobil derbi s Tottenhamom

Nogometaši Arsenala so v 35. krogu angleškega prvenstva v gosteh premagali Tottenham s 3:2 in prednost na vrhu lestvice vsaj začasno povišali na štiri točke. Manchester City, ki je odigral dve tekmi manj, bo svoj obračun proti Nottingham Forestu v gosteh začel ob 17.30.

Topničarji so imeli v londonskem mestnem derbiju vse pod nadzorom, ob koncu dvoboja pa so trpeli kljub prednosti treh zadetkov po polčasu.

Nesrečno je najprej avtogol dosegel Pierre-Emile Højbjerg v 15. minuti. Dvanajst minut kasneje je po protinapadu vodstvo povišal Bukayo Saka, za 3:0 pa je v 38. minuti z glavo poskrbel podajalec pri drugem golu Kai Havertz.

V drugem polčasu so gosti prepustili pobudo domačim. Šele David Raya v vratih Arsenala pa je ponudil nekaj upanja domačim, ko si je privoščil veliko napako, po kateri je v 64. minuti zadel Cristian Romero.

Derbi je bil 60 minut povsem v znamenju Arsenala, nato je Tottenham prevzel pobudo. FOTO: Paul Childs/Reuters

Tottenham je v nadaljevanju dosegel še en gol, ko je enajstmetrovko unovčil Son Heung-Min v 87. minuti. Kljub pritisku domačih tudi po šestih minutah sodnikovega dodatka do spremembe izida ni več prišlo.

Oči uprte v Nottingham

Na drugi popoldanski tekmi je Bournemouth s 3:0 premagal Brighton, ob 17.30 pa se bosta pomerila še Nottingham Forest in Manchester City.

Slednji na lestvici ob dveh odigranih tekmah manj za vodilnim Arsenalom zaostajajo štiri točke (80:76), medtem ko je Liverpool že bržčas izgubil vse možnosti za naslov po sobotnem remiju proti West Hamu (2:2). Na lestvici imajo rdeči iz mesta Beatlov po 35 odigranih tekmah 75 točk.

V soboto sta se Aston Villa in Chelsea razšla brez zmagovalca z 2:2, točke so si razdelili še Fulham in Crystal Palace (1:1) ter Manchester United in Burnley (1:1). Newcastle je visoko ugnal Sheffield United (5:1) in tako uradno obsodil svoje tekmece na izpad v drugi rang tekmovanja.

Everton je z 1:0 premagal Brentford in si zagotovil obstanek v ligi kljub odbitku osmih točk. Wolverhampton pa je z zmago 2:1 poglobil krizo Lutona, ki je po treh zaporednih porazih na 18. mestu, ki prinaša izpad iz lige.

V boju za obstanek se za eno preostalo mesto med elito borijo še Nottingham (26 točk), Luton (25) in Burnley (24).