Arsenal prihaja v Manchester, City v London; bo Dortmund poravnal račune?

Ponekod po Evropi za razburjenje skrbi lov za naslovom prvaka, drugod je vroče v boju za obstanek med elito, v večini najboljših lig pa niti boji za evropska tekmovanja v prihodnji sezoni še niso odločena. Pred vrati je še en napet nogometni vikend z neporavnanimi računi v Mainzu, derbiju v Bergamu in novim poglavjem angleške srhljivke.

Fulham – Manchester City (sobota, 13.30): V Angliji se vse vrti okrog mrtvega teka Manchester Cityja in Arsenala proti ciljni črti angleškega prvenstva. City ta konec tedna prihaja na najstarejši štadion v Londonu, Craven Cottage je domovanje Fulhama, ki se je letos izgubil v sivem povprečju. Fulham na zadnjih 16 tekmah proti Guardioli ni iztržil niti točke, tudi tokrat bo težko drugače.Tip: 2.

Napoli – Bologna (sobota, 18.00): Lanski prvaki v zaključku medle sezone lovijo vsako točko, ki bi jim prinesla vsaj nastope v konferenčni ligi v prihodnji sezoni, na drugi strani pa se Thiagu Motti in Bologni liga prvakov ne bo več izmuznila iz rok. Bologna ima z le 27 prejetimi zadetki najboljšo obrambo v serie A. Tip: Manj kot 2,5 zadetka.

Mainz – Dortmund (sobota, 18.30):

V Dortmundu še vedno slavijo uvrstitev v finale. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Pred slabim letom dni sta Mainz in Borussia z 2:2 remizirala v zadnjem kolu nemškega prvenstva in naslov prvaka je slavil Bayern. Leto dni kasneje ima Borussia ligo prvakov zagotovljeno, v naslednjih 20 dneh do finala na Wembleyju bo pomembno le, da ostanejo zdravi. Mainz se krčevito bori za obstanek v prvi ligi in bi lahko še enkrat presnetil rumeno-črne. To so že zaznale tudi stavnice, ki so tehtnico rahlo nagnile na stran trenutno 16. ekipe nemškega prvenstva. Tip: 1.

Manchester United – Arsenal (nedelja 17.30): V Manchestru se rdeči vragi bolj kot s tekmeci ukvarjajo s svojo mizerno formo, poraz proti Crystal Palaceu s kar 4:0 je bil naslednje poglavje nesrečne zgodbe Erika ten Haga na klopi Uniteda, ki se očitno bliža koncu. United je letos v angleškem prvenstvu izgubil kar 13-krat, kar je največ po sezoni 1989/90. A topničarji v Manchester kljub vsemu ne prihajajo sproščeno, še ena od značilnosti dobe Ten Haga je, da United zmaguje proti favoriziranim ekipam, ko tega od njih nihče ne pričakuje. Arsenal se v gledališču sanj ne počuti dobro, dobili so le eno od zadnjih 16 tekem na Old Traffordu, tokrat pa za Londončane štejejo le tri točke. Tip: 2.

Lahko Erik ten Hag pokvari sezono Arsenalu? Foto Adrian Dennis/AFP

Atalanta – Roma (nedelja, 20.45): Atalanta in Roma sta dobili novo upanje na ligo prvakov, ko so si Italijani zagotovili pet vozovnic za elitno tekmovanje v prihodnji sezoni, medsebojni derbi izenačenih ekip pa s tekmo manj v boljšem položaju pričakujejo modri iz Bergama. Roma bo bojevito predstavo iz evropske lige, kjer je v polfinalu nekaj minut že dišalo po tem, da bi lahko presenetili Bayer Leverkusen, skušala ponoviti še v serie A. Tip: 0.