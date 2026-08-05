Arsenal dosegel dogovor, v London prihaja brazilski zvezdnik

Londonski Arsenal je pripeljal pomembno okrepitev. Novinar Fabrizio Romano je potrdil, da so topničarji sklenili dogovor z Newcastlom glede prestopa vezista Bruna Guimaraesa za odškodnino v višini okoli 87 milijonov evrov.

Po poročanju The Athletica so Londončani pogajanja začeli s precej nižjo ponudbo, a sta nato kluba dosegla sporazum. Guimaraes je srake že julija obvestil o tem, da si želi prestopa, a se je kljub temu prejšnji teden udeležil pripravljalnega tabora v Španiji, kjer je čakal na dovoljenje, da odide na zdravniški pregled pri angleških prvakih, je še dodal portal.

Osemindvajsetletnik je prve izkušnje igranja v Evropi dobil pri francoskem Lyonu, pri katerem je igral med leti 2020 in 2022. Tistega leta se je nato za 50 milijonov evrov preselil v Newcastle. Že naslednje leto je podpisal novo petletno pogodbo, ki bi se iztekla leta 2028. Po dogovoru bo petina odškodnine pripadla tudi Francozom, ki bodo po pisanju The Athletica dobili med šest in sedem milijonov funtov.

To je četrta okrepitev Arsenala od začetka prestopnega roka, potem ko so uradno dokončali nakup ekvadorskega branilca Piera Hincapieja ter pripeljali vratarja Illana Meslierja in grškega krilnega napadalca Hristosa Colisa. Newcastle sta pred odhodom Guimaraesa zapustila napadalec Anthony Gordon, ki je za 80 milijonov evrov odšel v Barcelono, in vezist Sandro Tonali, ki je okrepil Tottenham za okoli 115 milijonov evrov.