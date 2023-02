Arsenal še drugič zapovrstjo brez zmage

Arsenal, vodilno moštvo angleške nogometne lige, je v prvenstvu še drugič zapovrstjo ostal brez zmage. Po porazu na gostovanju pri Evertonu tokrat na domačem igrišču ni premagal Brentforda, izid tekme je bil 1:1. Na lestvici imajo topničarji zdaj šest točk prednosti pred Manchester Cityjem, ki bo tekmo tega kola odigral v nedeljo.

Arsenal je proti Brentfordu povedel v 62. minuti z golom Leandra Trossarda (prvim v dresu Arsenala), ki je le štiri minute prej zamenjal Gabriela Martinellija, osem minut pozneje je izenačil Ivan Toney. Če se upošteva še pokalni obračun s Cityjem, je Arsenal na zadnjih treh tekmah dvakrat izgubil in enkrat igral neodločeno, navijači se bojijo, da je padel v formi. Na njegovo srečo pa ne blestijo niti njihovi zasledovalci.

Eden tistih, ki igra po sistemu toplo-hladno, je tudi Tottenham. V prejšnjem kolu je ugnal City, šest dni pozneje pa doživel boleč poraz v boju za mesta, ki vodijo v ligo prvakov, z 1:4 je izgubil v Leicestru. V 14. minuti je sicer z golom Rodriga Bentancurja prišel v vodstvo, toda do konca tekme so v polno zadevali le še domači. V prvem polčasu so se med strelce vpisali Nampalys Mendy, James Maddison in Kelechi Iheanacho, v drugem je končni izid postavil Harvey Barnes.

Tudi Chelsea še ni našel pravega ritma po številnih menjavah v ekipi. Tokrat je le remiziral v londonskem obračunu z West Hamom. V 16. minuti ga je v vodstvo popeljal Joao Felix, ki je odigral svojo drugo tekmo za Chelsea po prihodu iz Atletica, izenačil je že 12 minut pozneje njihov nekdanji član Emerson.