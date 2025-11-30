Arsenal slabe volje, Chelsea z desetimi igralci do točke

Derbi 13. kroga angleške nogometne lige med Chelseajem in Arsenalom se je končal brez zmagovalca. Izid je bil 1:1, nekoliko bolj zadovoljni pa so z njim lahko gostitelji, ki so več kot polovico tekme igrali z igralcem manj.

Zaradi grobega prekrška je moral v 38. minuti v slačilnico Moises Caicedo, pred tem sta bili ekipi enakovredni, nekaj priložnosti je bilo na obeh straneh.

Kljub igralcu manj pa so domači v 48. minuti povedli. Po kotu je bil pri prvi vratnici najvišji Trevoh Chalobah, ki je z glavo poslal žogo v mrežo. Veselje je trajalo le deset minut, po lepi samostojni akciji in predložku z desne strani Bukayoja Sake je z glavo žogo na pravo mesto poslal Mikel Merino.

Do konca so nogometaši pokazali zavidljiv ritem igre, a veliko razburljivih dogodkov vendarle ni bilo. S točko je Arsenal na lestvici povišal prednost pred Manchester Cityjem na pet točk, City je po zaslugi boljše razlike v zadetkih na drugem mestu prehitel Chelsea.

Nogometaši Manchester Uniteda so brez poškodovanega Benjamina Šeška prišli do šeste zmage. V Londonu so z 2:1 premagali Crystal Palace in ga tudi prehiteli na sedmem mestu prvenstvene razpredelnice.

V prvem polčasu so igrali slabo, po 36. minuti so tudi zaostajali, potem ko je v drugem poskusu z enajstmetrovke s svojim sedmim golom v prvenstvu mrežo zatresel Jean-Philippe Mateta. Prvi poskus, sicer uspešen, so mu sodniki razveljavili, ker je najstrožjo kazen izvedel nepravilno, z dvojnim dotikom.

Alexander Isak (desno) je naposled dosegel prvi gol za Liverpool. FOTO: Ben Stansall/AFP

Gosti bi v prvem delu lahko prejeli še kakšen zadetek, sami pa niso bili posebej nevarni. V drugem pa so pokazali drugačen obraz in prišli do preobrata. V 54. minuti ga je začel Joshua Zirkzee, devet minut pozneje pa končal Mason Mount, ki je uspešno izvedel prosti strel.

V drugem polčasu je do zmage prišel tudi Liverpool, ki se je zmage prav tako veselil v Londonu, z 2:0 je bil boljši od West Hama. Prvi gol v prvenstvu je za Liverpoolčane dosegel Alexander Isak, ki je bil uspešen v 60. minuti, usodo domačih, ki jih očitno čaka srdit boj za obstanek, je v drugi minuti sodnikovega dodatka, ko so že imeli tudi igralca manj na igrišču, saj si je drugi rumeni karton prislužil Lucas Paqueta, zapečatil Cody Gakpo. United in Liverpool tako ostajata točkovno poravnana, oba imata 21 točk.