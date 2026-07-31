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Nogomet

Arsenal tik pred prestopno bombo: brazilski zvezdnik za 90 milijonov v London

Dogovor za 90 milijonov evrov je tik pred sklenitvijo, do uradne potrditve pa manjkajo le še zadnje podrobnosti.
Bruno Guimaraes je na svetovnem prvenstvu z Brazilijo izpadel v osmini finala proti Norveški, s štirimi podajami pa je bil med najboljšimi asistenti turnirja. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters
Galerija
Bruno Guimaraes je na svetovnem prvenstvu z Brazilijo izpadel v osmini finala proti Norveški, s štirimi podajami pa je bil med najboljšimi asistenti turnirja. FOTO: Nathan Ray Seebeck/Reuters
Blaž Potočnik
31. 7. 2026 | 15:20
2:30
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Arsenal je tik pred enim najodmevnejših prestopov letošnjega poletja. Po poročanju francoskih časnikov je z Newcastlom dosegel načelni dogovor za brazilskega vezista Bruna Guimaraesa, za katerega naj bi odštel 90 milijonov evrov.

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Posel še ni uradno sklenjen. Kluba morata uskladiti bonuse, provizije in preostale podrobnosti, Guimaraes pa naj bi bil pripravljen na selitev v London. Srake naj bi pred tem zavrnile ponudbi v vrednosti 70 in 80 milijonov evrov, nato pa pristale na izboljšano ponudbo topničarjev.

Iz igralca sezone v novo Artetovo okrepitev

Osemindvajsetletni Brazilec je januarja 2022 iz Lyona prestopil v Newcastle, ki je zanj z dodatki odštel približno 50 milijonov evrov. Hitro je postal eden ključnih igralcev moštva, Eddie Howe mu je zaupal kapetanski trak, klub in navijači pa so ga po koncu zadnje sezone izbrali za najboljšega igralca Newcastla.

Guimaraes ima s srakami sklenjeno pogodbo do poletja 2028, zato klub ni bil prisiljen v prodajo. Njegova želja po prestopu in Arsenalova vztrajnost pa sta kluba po več tednih pogajanj pripeljali tik pred dogovor. Brazilec naj bi zaradi zaključevanja prestopa tudi prestavil prihod na priprave Newcastla v španski La Mangi.

Del milijonov bo romal v Lyon

S prestopom si lahko obetajo lep zaslužek tudi pri Lyonu. Francoski klub je ob Guimaraesovem odhodu v Newcastle ohranil pravico do 20 odstotkov dobička ob njegovi naslednji prodaji. Končni znesek bo odvisen od natančne strukture odškodnine, v blagajno nekdanjega kluba pa bi lahko priteklo več milijonov evrov.

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Če bodo odpravljene še zadnje ovire, bo Guimaraes po štirih letih in pol zapustil St. James' Park ter kariero nadaljeval v Londonu. Arsenal bi zanj odštel enega najvišjih zneskov v svoji zgodovini, Newcastle pa bi ostal brez kapetana in najboljšega igralca pretekle sezone.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

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