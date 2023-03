Arsenal v sedmi minuti sodniškega dodatka do zmage

Arsenal, vodilno moštvo angleške nogometne lige, se je v 26. kolu proti predzadnjemu Bournemouthu na domačem igrišču močno namučil, da je prišel do novih treh točk in obdržal prednost pred najbližjim zasledovalcem Manchester Cityjem. Še v 61. minuti je zaostajal z 0:2, nato pa pripravil preobrat in zmagal s 3:2.

Do zmage je prišel v sedmi minuti sodniškega dodatka, ko je zadel rezervist Reiss Nelson. Pred tem sta za Arsenal gola dosegla Thomas Partey v 62. in Ben White, ki je prav tako prišel v igro s klopi. Londončani so tako zadržali pet točk prednosti pred Cityjem.

Tudi ta proti Newcastlu ni imel lahkega dela. Gosti, ki so v zadnjem času nekoliko padli v rezultatih, so se mu odlično upirali, imeli svoji priložnosti. Niso jih izkoristili, medtem ko gostitelji dve svoji so in tako po enakovrednem boju zmagali.

»Čestitke gostom. Pokazali so zelo dobro predstavo, pokazali svojo ambicioznost. V naslednjih bodo resni kandidati za naslov, z velikimi koraki napredujejo,« je bil nad Newcastlom navdušen trener ManCityja Pep Guardiola. Njegovi ekipi sta zmago zagotovila gola Phila Fodna v 15. in Bernarda Silve v 67. minuti.

Vrstni red: Arsenal 63, Manchester City 58, Manchester United 49, Tottenham 45, Newcastle 41, Liverpool in Fulham po 39, Brighton 38, Brentford 35, Chelsea in Aston Villa po 34, Crystal Palace in Wolverhampton po 27, Nottingham Forest 25, Leicester 24, West Ham 23, Leeds 22, Everton in Bournemouth po 21, Southampton 18.