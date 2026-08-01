Vinícius se je že dogovoril z Arsenalom, Mourinho ga še vedno želi zadržati

Angleški prvak Arsenal naj bi naredil pomemben korak v prizadevanjih za enega največjih prestopov letošnjega poletja. Po poročanju več angleških medijev in dobro obveščenih virov, ki spremljajo londonski klub, so topničarji z brazilskim reprezentantom Viníciusom Júniorjem načeloma že uskladili osebne pogoje sodelovanja.

Šestindvajsetletni krilni napadalec ima z Real Madridom pogodbo sklenjeno le še do poletja 2027, zato se v zadnjih tednih vse pogosteje pojavljajo ugibanja o njegovi prihodnosti. Za njegove interese skrbi agencija Roc Nation, ki naj bi se pripravljala na pogajanja z vodstvom madridskega velikana.

Po navedbah angleških virov želi Arsenal Realu poslati izjemno visoko ponudbo, s katero bi skušal prepričati evropskega velikana v prodajo enega svojih največjih zvezdnikov.

Kljub temu pri Realu vztrajajo, da Brazilca ne želijo prodati. Trener José Mourinho naj bi vodstvu kluba jasno sporočil, da računa na Viníciusa tudi v prihodnji sezoni, ne glede na odprto vprašanje podaljšanja pogodbe. Tudi skorajšnji prihod krilnega napadalca Yana Diomandeja iz Leipziga po zagotovilih iz Madrida ni mišljen kot zamenjava za Brazilca.

Arsenal želi v poletnem prestopnem roku okrepiti predvsem levo stran napada. Prihodnost Gabriela Martinellija ostaja negotova, Leandro Trossard pa je že zapustil klub in se preselil k Bešiktašu. Trener Mikel Arteta je pred dnevi poudaril, da želi vodstvo kluba zgraditi še kakovostnejšo ekipo.

»Vsi se zavedamo okoliščin tega prestopnega roka. Lastniki, uprava, športni direktor in jaz želimo klub dvigniti na višjo raven. Za to potrebujemo boljšo ekipo in boljše posameznike. Prepoznali smo področja, kjer se lahko izboljšamo, in upam, da bomo kmalu lahko naredili konkretne korake,« je dejal španski strateg.

Čeprav naj bi bil dogovor z igralcem že blizu, ostaja vprašanje, ali bo Real Madrid sploh pripravljen prisluhniti ponudbam. V preteklosti so se številni zvezdniki Reala in Barcelone povezovali s selitvijo v premier ligo, nato pa podpisali nove, donosnejše pogodbe s svojimi klubi. Zato je tudi v primeru Viníciusa prestop za zdaj še daleč od dokončne potrditve.