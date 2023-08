Arsenal z zmago začel novo sezono

Nogometaši Arsenala so uspešno začeli novo sezono angleškega prvenstva. V prvem kolu so na domačem štadionu premagali Nottingham Forest z 2:1 (2:0) in se tako na vrhu s tremi točkami pridružili lanskemu prvaku Manchester Cityju.

Prvi današnji dvoboj na angleških zelenicah se je začel s polurno zamudo zaradi tehničnih težav novega sistema vstopnic, je poročal Guardian. Tik pred predvidenim začetkom je bilo namreč zunaj štadiona še okoli 30.000 navijačev.

Sam obračun pa je minil predvsem v znamenju topničarjev, ki so že do polčasa zadeli dvakrat in postavili temelje zmagi v prvem kolu. Eddie Nketiah je zadel po 26 minutah, s sijajnim strelom od daleč pa je izid prvega polčasa v 32. minuti postavil Bukayo Saka.

V drugem delu je Arsenal prav tako prevladoval, gol pa prejel po lepem protinapadu Foresta, ki ga je zaključil Taiwo Awoniyi v 82. minuti. Kljub vsemu so varovanci trenerja Mikela Artete dokaj zanesljivo zadržali prednost in osvojili tri točke.

Že v petek je prvak Manchester City s 3:0 ugnal Burnley tudi po zaslugi dveh golov Erlinga Haalanda.