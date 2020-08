Arsenalu angleški superpokal

London - Nogometaši Arsenala so zmagovalci letošnjega Community Shielda oziroma angleškega superpokala. V 98. boju državnega in pokalnega prvaka na londonskem Wembleyju so po enajstmetrovkah premagali Liverpool s 5:4. Po rednem delu je bilo 1:1.



Pierre-Emerick Aubameyang je v 12. minuti Londončane povedel v vodstvo, Liverpool je izenačil v 73. minuti z golom Takumija Minamina. Pri strelih z bele pike pa je pri Liverpoolčanih v tretji seriji zgrešil Rhian Brewster, ki je žogo poslal v prečko, odločilni strel pa je nato zadel Aubameyang.



To je bil četrti superpokalni obračun teh dveh klubov, zdaj imata oba kluba po dve zmagi. Skupno pa ima po novem Arsenal 16 superpokalov, Liverpool ostaja pri 15. Pred njima je v tem pogledu le rekorder Manchester United z 21.