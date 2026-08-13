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Nogomet

Arsenalu napovedal naslov, kje bi končal Benjamin Šeško

Britanski Sky Sports je za napoved angleškega nogometnega prvaka uporabil superračunalnik.
Arsenal je lani prvič po 22 letih osvojil naslov angleškega prvaka. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Galerija
Arsenal je lani prvič po 22 letih osvojil naslov angleškega prvaka. FOTO: Adrian Dennis/AFP
T. E.
13. 8. 2026 | 13:10
13. 8. 2026 | 13:16
1:42
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Angleški nogometni klubi so v zadnjih stopnjah priprav na novo sezono, saj je vse bližje povratek premier lige. Ob tem so vse bolj pogoste napovedi številnih analitikov in strokovnjakov, na katerem mestu bodo moštva sezono končala, kdo bo prvak in kdo se bo preselil v drugorazredni championship.

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Napoved je pripravil tudi britanski Sky Sports, pri katerem so za končne položaje na lestvici uporabili superračunalnik. Ta je naredil deset tisoč simulacij, upošteval pa je tudi pretekle dosežke, letošnje prestope in kvote na stavnicah. Na podlagi tega je predvidel, da bo angleško krono obdržal londonski Arsenal. 

Topničarji naj bi zbrali okoli 85 točk in imajo okoli 50-odstotno verjetnost, da ponovijo lanski dosežek. Štiri točke manj je superračunalnik napovedal Manchester Cityju z novim trenerjem Enzom Maresco, na tretjem mestu bi končal Liverpool, mesto za njim pa Manchester United, za katerega igra slovenski napadalec Benjamin Šeško

Na drugem koncu lestvice ima po računalniškem modelu najmanj možnosti za obstanek Hull City, ki se zanima za napadalca Žana Vipotnika. Poleg tigrov bi se v nazaj v drugo ligo vrnila tudi preostala dva prišleka v najmočnejše angleško prvenstvo, Ipswich Town in Coventry City. 

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Delov poslovni center

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NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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